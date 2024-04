Corte en cable de fibra óptica provoca fallas en el 911 en varios estados de EEUU

Trabajadores que instalaban un poste de luz en Misuri cortaron una línea de fibra óptica, provocando la suspensión del servicio 911 de los organismos de emergencia en Nebraska, Nevada y Dakota del Sur, dijo el jueves un funcionario de la empresa a cargo del cableado.

Los problemas con las llamadas al 911 en una ciudad de Texas, en la frontera de Estados Unidos con México, no se relacionaron con el caso, dijeron las autoridades, pero el corte generalizado provocó preocupaciones sobre la causa de los problemas.

Para la mayoría de los organismos, resultó ser producto de un simple error humano.

En Kansas City, Misuri, trabajadores que instalaban el miércoles un poste de luz para otra empresa cortaron una línea de fibra óptica de Lumen Technologies, dijo en un correo electrónico a The Associated Press Mark Molzen, director de asuntos globales de Lumen. El servicio se reanudó en un lapso de dos horas y media, dijo. No se reportaron fallas en el 911 en Kansas City.

Por su parte, las dificultades experimentadas por algunas personas que llamaban por teléfono celular al 911 en Del Rio, Texas, aparentemente se debieron a un corte relacionado con el proveedor de servicios de telefonía celular y no con el sistema del 911, dijo Peter Ojeda, vocero de la ciudad. Lumen no proporciona el servicio del 911 en Texas.

Los cortes provocaron una investigación de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), dijo el organismo en un comunicado. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), que gestiona el Programa Nacional 911, dijo en un comunicado que su Oficina de Servicios Médicos de Emergencia “está monitoreando el asunto”.

Los cortes provocaron confusión en algunas personas que trataban de comunicarse con los servicios de emergencia.

La policía del condado Dundy, en Nebraska, advirtió anoche en una publicación en redes sociales que quienes llamaran al 911 recibirían una señal de ocupado, e instó a las personas a llamar a la línea telefónica administrativa. Cerca de tres horas después, las autoridades dijeron que los servicios móviles y de línea fija del 911 se habían restaurado.

Brumfield informó desde Washington, D.C., Funk informó desde Omaha, Nebraska, y Salter informó desde O’Fallon, Missouri.