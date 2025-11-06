Corte en Holanda rechaza apelación para detener exportación de armas a Israel

LA HAYA, Holanda (AP) — Un tribunal de apelaciones en Holanda desestimó el jueves una apelación de un grupo de organizaciones de derechos humanos que presentó una demanda argumentando que el país viola el derecho internacional por vender armas a Israel.

El Tribunal de Apelaciones de La Haya determinó que, aunque “existe un riesgo serio de que Israel cometa genocidio contra la población palestina en Gaza”, el gobierno neerlandés tiene “considerable discreción” para determinar la política exterior y los asuntos de seguridad nacional.

Diez ONG esperaban que la demanda obligara a los holandeses a dejar de enviar armas y perros policía entrenados a Israel y cortar los lazos económicos con empresas que operan en territorio palestino ocupado.

Los grupos activistas mencionaron varias órdenes de emergencia en otro tribunal, la Corte Internacional de Justicia, que, según ellos, confirman la obligación de detener la venta de armas. En enero, el principal tribunal de la ONU dijo que era plausible que a los palestinos se les estuvieran privando de algunos derechos protegidos bajo la Convención sobre el Genocidio.

Un tribunal inferior falló el año pasado que ya había suficientes controles en vigor para cumplir con el derecho internacional. En la decisión del jueves, el tribunal señaló que el gobierno ya había tomado una serie de medidas, incluyendo la detención de las exportaciones de algunos productos.

El gobierno holandés negó violar la Convención sobre el Genocidio de 1948, redactada tras la Segunda Guerra Mundial. “Cada cooperación se evalúa con cautela”, dijo el abogado del gobierno Reimer Veldhuis durante una audiencia el año pasado.

Esa audiencia se llevó a cabo el día después de que otra institución judicial en La Haya, la Corte Penal Internacional, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exjefe de Defensa por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

Netanyahu niega rotundamente la acusación.

Los jueces habían pospuesto la decisión del jueves hasta después de que el Tribunal Supremo de Holanda fallara en un caso separado sobre la exportación de piezas de aviones de combate a Israel.

Grupos de derechos humanos presentaron una demanda en 2023 para detener la exportación de piezas de aviones de combate F-35 a Israel, citando un claro riesgo de violaciones del derecho internacional si se utilizan en ataques en Gaza.

El mes pasado, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno reevaluar su licencia actualmente suspendida. El ministro de Relaciones Exteriores, David van Weel, dijo en ese momento que era poco probable que las exportaciones se reanudaran “dada la situación actual” en Gaza.

Un frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos tiene como objetivo poner fin a la guerra que fue desencadenada por el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel, que mató a unas 1.200 personas el 7 de octubre de 2023.

Israel respondió con una ofensiva militar a gran escala que ha matado a más de 68.800 palestinos en Gaza, la mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, parte del gobierno dirigido por Hamás y compuesto por profesionales médicos, mantiene registros detallados que, en general, son considerados confiables por expertos independientes.

