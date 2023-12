EDE, Holanda (AP) — El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional dijo el domingo que su oficina “intensificará aún más sus esfuerzos para avanzar en sus investigaciones” en los territorios palestinos ocupados, después de visitar la región por primera vez desde su nombramiento.

Ha habido denuncias generalizadas de violaciones del derecho internacional por parte de Hamás y las fuerzas israelíes desde que estalló la guerra el 7 de octubre tras el ataque inicial del grupo armado palestino que dejó 1.200 muertos, la mayoría civiles en el sur de Israel.

El tribunal con sede en La Haya ha estado investigando crímenes en los territorios palestinos cometidos por ambas partes desde 2021, pero aún no ha anunciado cargos. Israel no forma parte de la corte y no reconoce su jurisdicción.

El fiscal Karim Khan dijo en una declaración escrita emitida después de su visita que presenció “escenas de crueldad calculada” en los lugares de los ataques del 7 de octubre.

“Los ataques contra civiles israelíes inocentes el 7 de octubre representan algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad, crímenes para los que se creó la CPI”, dijo Khan, añadiendo que él y sus fiscales están trabajando “para que los responsables rindan cuentas”.

Añadió que él está dispuesto a colaborar con los fiscales locales de conformidad con el principio de complementariedad: la CPI es un tribunal de último recurso creado para procesar crímenes de guerra cuando los tribunales locales no pueden o no quieren tomar medidas.

Khan también visitó a funcionarios palestinos en Ramala, incluido el presidente Mahmud Abás. Sobre la guerra en Gaza, dijo que luchar en “áreas densamente pobladas donde supuestamente los combatientes están incrustados ilegalmente entre la población civil es intrínsecamente complejo, pero la asistencia humanitaria internacional aún debe aplicarse y el ejército israelí conoce la ley que debe aplicarse”.

El Ministerio de Salud en Gaza dijo el sábado que el número total de muertos en la franja desde el inicio de la guerra ya superó los 15.200. El ministerio no diferencia entre muertes de civiles y combatientes, pero dijo que el 70% de los muertos eran mujeres y niños. Agregó que más de 40.000 personas han resultado heridas.