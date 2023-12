LA HAYA, Holanda (AP) — El principal fiscal de la Corte Penal Internacional completó una histórica primera visita a Israel y Ramala publicando videos y mensajes escritos el domingo, diciendo que una investigación por parte del tribunal sobre posibles crímenes cometidos por milicianos de Hamás y las fuerzas israelíes “es una prioridad para mi oficina”.

En un mensaje de video desde Ramala, donde se reunió con líderes palestinos, el fiscal Karim Khan dijo que la pesquisa iniciada en 2021 “avanza a buen ritmo, con rigor, con determinación y con la insistencia en que no actuamos basados en emociones sino en evidencia sólida”.

Ha habido denuncias generalizadas de violaciones del derecho internacional por parte de Hamás y las fuerzas israelíes desde que estalló la guerra el 7 de octubre tras el ataque inicial del grupo armado palestino que dejó 1.200 muertos, la mayoría civiles, en el sur de Israel. Alrededor de 240 personas fueron tomadas como rehenes.

El Ministerio de Salud en Gaza, gobernada por Hamás, indicó el sábado que el número total de muertos en la franja desde el inicio de la guerra ya superó los 15.200. El Ministerio no diferencia entre muertes de civiles y de combatientes, pero subrayó que el 70% de los muertos eran mujeres y niños y que más de 40.000 personas han resultado heridas.

En una declaración escrita emitida después de su visita, Khan dijo que presenció “escenas de crueldad calculada” en los lugares de los ataques del 7 de octubre. Durante la visita, habló con familiares de las víctimas israelíes y pidió una liberación inmediata y sin condiciones de las personas secuestradas por Hamás y otros milicianos.

“Los ataques contra civiles israelíes inocentes el 7 de octubre representan algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionan la conciencia de la humanidad, crímenes para los que se creó la CPI”, sostuvo Khan, añadiendo que él y sus fiscales están trabajando “para que los responsables rindan cuentas”.

En una declaración emitida por el Foro para Rehenes y Familias Desaparecidas, las familias agradecieron a Khan “por la extraordinaria decisión de venir y apoyar a las familias después de los horrores perpetrados por Hamás en Israel el 7 de octubre y la detención de rehenes. Esperamos que él trabaje para llevar a los terroristas de Hamás ante la justicia por crímenes contra la humanidad y genocidio”.

Khan añadió que está dispuesto a colaborar con los fiscales locales de conformidad con el principio de complementariedad —la CPI es un tribunal de último recurso creado para procesar crímenes de guerra cuando los tribunales locales no pueden o no quieren tomar medidas. Israel no es miembro de la corte y no reconoce su jurisdicción.

Khan también visitó a funcionarios palestinos en Ramala, incluido el presidente Mahmud Abás. Sobre la guerra en Gaza, dijo que luchar en “áreas densamente pobladas donde supuestamente los combatientes están incrustados ilegalmente entre la población civil es intrínsecamente complejo, pero la asistencia humanitaria internacional aún debe aplicarse y el ejército israelí conoce la ley que debe aplicarse”.

Agregó que Israel “tiene abogados capacitados que aconsejan a comandantes y un sólido sistema cuya intención es garantizar el cumplimiento del derecho humanitario internacional. Las acusaciones de crímenes creíbles durante el actual conflicto deben ser sujeto de examen e investigación oportunos e independientes”.

En el video, Khan también dijo que debe permitirse la ayuda humanitaria en Gaza.

“En Gaza, no es aceptable, no se justifica, que los médicos realicen cirugías sin luz, que los niños sean operados sin anestesia”, indicó. “Imagina el dolor de las operaciones para los niños, para cualquiera, para cualquiera de nosotros, sin anestesia. También enfatizo que Hamás no debe desviar ninguna ayuda entregada”.

Khan también expresó “profunda preocupación” por lo que calificó como “el aumento significativo de incidentes de ataques por colonos israelíes contra civiles palestinos en Cisjordania.

“Enfatizo que la violencia de los colonos es inaceptable”, dijo en el video. “Es algo que estamos investigando. Hemos estado investigando y estamos acelerando las investigaciones. Ningún colono israelí armado con una ideología y una pistola puede pensar que es temporada de caza de palestinos”.

Khan dijo que intentará trabajar con “todas las partes” en el conflicto para “garantizar que cuando mi oficina tome medidas se haga con una base objetiva, pruebas verificables que puedan soportar el escrutinio en la corte y garantizar que cuando procedamos tengamos una posibilidad real de condena”.