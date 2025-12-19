Corte falla contra suspensión de Shein en Francia por muñecas sexuales; Gobierno apelará

Por Helen Reid y Hugo Lhomedet

PARÍS, 19 dic (Reuters) -

El Gobierno francés anunció el viernes que recurrirá la sentencia de un tribunal de París que rechazó una suspensión de tres meses de Shein, en un intento de tomar medidas enérgicas contra la plataforma china en línea tras el revuelo causado por la venta de muñecas sexuales infantiles en su plataforma.

Un tribunal de París ordenó a Shein que tome medidas de verificación de la edad para todos los productos para adultos vendidos a través de su sitio web francés y fijó una multa de 10.000 euros (US$11.709) en caso de incumplimiento.

La sentencia del viernes se conoce cuando las autoridades intentan obligar a Shein a reforzar la supervisión de los productos vendidos por terceros en su sitio.

Sin embargo, el tribunal rechazó la petición del Gobierno de suspender el sitio web de Shein en su totalidad durante tres meses, alegando que sería "desproporcionado".

El Gobierno francés anunció que recurrirá la sentencia en los próximos días "a petición del primer ministro", y añadió que está convencido del "riesgo sistemático" vinculado al modelo de Shein.

Shein se ha visto envuelta en un escándalo desde que la DGCCRF, organismo francés de control de los consumidores, descubrió muñecas sexuales parecidas a niños y armas prohibidas a la venta en su mercado, lo que provocó el intento del Gobierno de suspender la plataforma.

Un portavoz de Shein acogió con satisfacción la decisión.

"Acogemos con satisfacción esta decisión. Seguimos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos de control, en estrecha colaboración con las autoridades francesas, con el objetivo de establecer algunas de las normas más estrictas de la industria, y hemos estado intensificando estos esfuerzos", dijo un portavoz de Shein en un comunicado tras la sentencia.

"Nuestra prioridad sigue siendo proteger a los consumidores franceses y garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas locales", añadió. El Ejecutivo francés había iniciado los trámites para suspender Shein el 5 de noviembre, menos de dos horas después de que abrió su primera tienda física en los grandes almacenes BHV de París. Shein suspendió su mercado -donde los vendedores externos publican sus productos-, pero su sitio de venta de ropa de su marca sigue siendo accesible. La empresa también ha dejado de vender juguetes sexuales en sus mercados de todo el mundo.

(1 dólar = 0,854 euros) (Reporte de Helen Reid, Dominique Patton y Benoit Van Overstraeten; editado en español por Carlos Serrano)