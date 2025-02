Corte francesa condena a cadena perpetua a un tunecino por un ataque con cuchillo

Un tribunal francés sentenció este miércoles a un tunecino a cadena perpetua por el asesinato de tres personas ..entre ellas una franco-brasileña-- con un cuchillo en una iglesia de Niza, en 2020.

Brahim Aouissaoui, de 25 años, había admitido esta semana que fue el autor del ataque pero aseguró que no recordaba exactamente qué ocurrió.

Aquel ataque, cometido el 29 de octubre de 2020, es uno de los numerosos atentados imputados a islamistas radicales ocurridos en Francia desde 2015.

Según los fiscales, Aouissaoui, armado con un cuchillo de cocina, casi decapitó a Nadine Vincent, una feligresa de 60 años; asestó unas 25 puñaladas a Simone Barreto Silva, una franco-brasileña de 44 años y degolló al sacristán de la parroquia, Vincent Loques, de 55 años.

El veredicto es acorde con la petición de los fiscales, que habían solicitado cadena perpetua sin posibilidad de condicional, es decir, la pena más alta posible en Francia.

Aouissaoui afirmó que los asesinatos constituían una venganza "legítima" por las muertes infligidas por "Occidente" a musulmanes "inocentes".

Uno de los fiscales dijo el miércoles que el acusado era partidario de "ideología yihadista".

"No es terrorismo", declaró el acusado, a gritos, antes de que su abogado le pidiera que guardara la calma.

La mañana del ataque, Aouissaoui entró en la basílica de Notre Dame, en el centro de Niza, con una copia del Corán, tres cuchillos y dos celulares, según los fiscales.

Aouissaoui resultó herido de bala por la policía durante el ataque, y en el pasado insistió en que no recordaba nada de nada.

Pero los exámenes médicos no demostraron que se hubiera provocado ningún daño en el cerebro y una evaluación psiquiátrica concluyó que no el individuo no sufría ninguna alteración del juicio en el momento de los hechos.

