Corte IDH responsabiliza a Perú por esterilización forzada y muerte de una mujer campesina
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves responsable a Perú por la esterilización forzada y muerte de una mujer campesina...
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este jueves responsable a Perú por la esterilización forzada y muerte de una mujer campesina en 1997, informó el organismo.
Esta práctica formó parte de un programa de planificación familiar implementado por el fallecido expresidente Alberto Fujimori durante los últimos cuatro años de su mandato, que terminó en 2000 después de una década en el poder marcada por graves violaciones de derechos humanos y escándalos de corrupción.
La Corte "declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la esterilización forzada y posterior muerte de Cecilia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997", indica la sentencia.