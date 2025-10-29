Corte Inglés remodela su primera línea ejecutiva tras la marcha de su consejero delegado

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

El consejo de administración de El Corte Inglés ha aprobado este miércoles, con efecto inmediato, la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía, tras la marcha de su consejero delegado, Gastón Bottazzini, que accedió al cargo hace menos de un año.

La salida de Bottazzini se ha producido tras un "periodo de reflexión" por ambas partes, que ha desenvocado en su marcha "de mutuo acuerdo".

La presidenta del grupo y el consejo de administración han agradecido su "profesionalidad, así como su labor y dedicación a El Corte Inglés".

Asimismo, el gigante de la distribución ha nombrado a Santiago Bau director general de El Corte Inglés, con responsabilidades directas sobre todos los negocios del grupo, además del área corporativa y financiera; y a Rafael Díaz Yeregui, actual vicesecretario del consejo, secretario general de la compañía, con rango de director general, quien asumirá las direcciones de asesoría jurídica, sostenibilidad y recursos humanos.

Ambos reportarán a la Comisión de Seguimiento del consejo de administración, presidida por Marta Álvarez, e integrada por Cristina Álvarez y José Ramón de Hoces como vocales.

Además, el consejo ha nombrado a Álvaro Parrón como director del área de Real Estate en sustitución de Javier Catena.

