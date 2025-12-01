Corte inhabilita a Habba, aliada de Trump, como máxima fiscal federal de Nueva Jersey

Por Andrew Goudsward

1 dic (Reuters) - Un tribunal federal de apelaciones determinó el lunes que Alina Habba, exabogada personal de Donald Trump, fue nombrada ilegalmente como la principal fiscal federal en Nueva Jersey y la inhabilitó para supervisar casos.

El fallo unánime de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, con sede en Filadelfia es el más reciente golpe a los esfuerzos de Trump y su Departamento de Justicia por instalar funcionarios leales al presidente republicano para liderar fiscalías federales clave en todo el país.

El Tercer Circuito confirmó el fallo del juez de distrito Matthew Brann en agosto de que el Gobierno de Trump violó una ley federal de nombramientos al designar a Habba como fiscal federal interina en Nueva Jersey.

"Es evidente que la actual administración se ha visto frustrada por algunas de las barreras legales y políticas para conseguir sus nombramientos", escribió el juez D. Michael Fisher en el fallo. "Sus esfuerzos por elevar a su candidata preferida para fiscal federal del distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, al cargo de fiscal federal en funciones demuestran las dificultades a las que se ha enfrentado".

Es probable que el fallo afecte a decenas de causas penales federales activas en Nueva Jersey, obligando al Departamento de Justicia a encontrar un nuevo fiscal que supervise esos casos. El Gobierno podría apelar la decisión ante la Corte Suprema.

Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

El fallo es el primero de un tribunal federal de apelaciones sobre los intentos del Gobierno por nombrar fiscales temporales, aunque otros han sido impugnados ante los tribunales.

Un juez federal desestimó la semana pasada los casos penales que se habían presentado contra dos adversarios de alto perfil de Trump, el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.

El juez consideró que la fiscal alineada con Trump, Lindsey Halligan, que presentó los cargos, había sido nombrada ilegalmente como fiscal federal interina para el Distrito Este de Virginia.

El fallo en ese caso, que la administración Trump ha prometido apelar, se refería a una ley de nombramientos separada pero relacionada.

Los jueces también han rechazado nombramientos de fiscales federales en el Distrito Central de California y Nevada en los últimos meses. El Departamento de Justicia está apelando el fallo de Nevada. (Reporte de Andrew Goudsward; Editado en Español por Ricardo Figueroa)