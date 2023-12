Ciudad de méxico (ap) — guatemala violó los derechos de los indígenas al permitir la operación de una enorme mina de níquel en tierras tribales hace casi dos décadas, según una sentencia dictada el viernes por la corte interamericana de derechos humanos.

El histórico veredicto marca un paso monumental en una lucha de cuatro décadas por los derechos territoriales de los indígenas y en una larga y amarga batalla legal que en ocasiones ha llegado a las calles del norte de Guatemala.

También se produce al término de la cumbre climática COP28 de Naciones Unidas, en que se insistió más que nunca en la importancia de las energías renovables y los minerales de transición energética, como el níquel.

Según la sentencia leída de madrugada desde Costa Rica, el gobierno guatemalteco violó los derechos del pueblo indígena q’eqchi’ a la propiedad y a la consulta, al permitir la explotación minera en tierras en que han vivido miembros de la comunidad al menos desde el siglo XIX.

Guatemala tendrá seis meses para iniciar el proceso de concesión de un título de propiedad a la comunidad, y se le ordenó crear un fondo de desarrollo.

El departamento guatemalteco de Medio Ambiente no ha respondido a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

“Para nosotros es el acontecimiento más importante en un siglo, para un país que no tiene ninguna ley que reconozca los derechos territoriales indígenas”, dijo Leonardo Crippa, abogado del Indian Law Resource Center que ha estado investigando y representando a la comunidad desde 2005.

Guatemala concedió por primera vez permisos de exploración masiva en la mina Fénix, en el este del país, a la empresa canadiense Hudbay hace poco menos de dos décadas. En 2009, el jefe de seguridad de la mina mató a tiros a un líder comunitario. Dos años después, Hudbay vendió la mina a una filial local de la empresa suiza Solway Investment Group.

Después de más de una década de litigios nacionales y ahora internacionales, documentos filtrados en 2022 parecían mostrar a personal de la empresa minera intentando dividir a la comunidad por medio de sobornos a algunos lugareños para que testificaran ante los tribunales a favor de la mina.

En respuesta, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó en noviembre de 2022 a dos funcionarios de Solway implicados en las acusaciones. El resumen de la sentencia leído en el tribunal el viernes no mencionaba las acusaciones de soborno.

Solway no ha emitido declaraciones sobre el veredicto, pero un portavoz de la empresa dijo que estaba preparando un comunicado.