Corte Internacional ordena a Uganda resarcir a Congo

LA HAYA, Holanda (AP) — La Corte Internacional de Justicia ordenó el miércoles a Uganda pagar 325 millones de dólares a República Democrática del Congo para resarcirla por la violencia en el conflicto que libran las dos naciones desde fines de la década de 1990.

La orden surge más de 15 años después de un complejo fallo de 119 páginas en que la CIJ concluyó que la intervención de tropas ugandesas en Congo violó las leyes internacionales.

“La corte determina que la compensación otorgada a la República Democrática de Congo por daños a personas y propiedades refleja los daños sufridos por individuos y comunidades como resultado de la violación de Uganda de sus obligaciones internacionales”, declaró la presidenta del tribunal, la jueza estadounidense Joan E. Donoghue.

La suma otorgada es mucho menor a los 11.000 millones de dólares que Congo había pedido.

El tribunal desglosó la compensación en distintas categorías de daños. Evaluó 225 millones de dólares por “pérdidas de vida y otros daños a personas” incluyendo violaciones, reclutamiento de niños soldados y el desplazamiento de hasta 500.000 personas.

Evaluó otros 40 millones por daños a propiedades y 60 millones por daños a recursos naturales como saqueos de oro, diamantes, madera y otros recursos por parte de fuerzas ugandesas o los rebeldes que apoyaban.

El tribunal ordenó a Uganda pagar sumas anuales de 65 millones de dólares.

Henry Oryem Okello, el ministro de Relaciones Exteriores de Uganda, no estaba disponible de momento para hacer comentarios.

El caso proviene de años de sangriento conflicto en el este de República Democrática del Congo, una zona rica en minerales. Una disputa por tierras convirtió a la región de Ituri en el epicentro de una guerra regional en que los vecinos de Congo apoyaron a distintas milicias.

Las hostilidades se extendieron también hacia el oeste, incluyendo la ciudad de Kisangani, donde según Donoghue los combates eran entre fuerzas ruandesas y ugandesas.

Donoghue declaró que el fallo de diciembre del 2005 por parte de la CIJ determinó que “Uganda cometió actos de matanza entre la población civil, no hizo distinción entre objetivos civiles y militares, no protegió a la población civil en luchas con otros combatientes y como potencia ocupante, no tomó las medidas necesarias para respetar y hacer respetar los derechos humanos y las leyes internacionales”.

___

Los periodistas de The Associated Press Rodney Muhumuza en Kampala, Uganda, y Al-hadji Kudra Maliro en Goma, Congo, contribuyeron para este despacho