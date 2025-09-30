Corte militar del Congo condena a muerte al expresidente Kabila por traición

Un alto tribunal militar en Congo condenó el martes al expresidente Joseph Kabila por traición debido a su supuesta colaboración con rebeldes antigubernamentales y lo sentenció a muerte.

No queda claro cómo se podría ejecutar la sentencia, ya que el paradero de Kabila, quien ha estado siendo juzgado en ausencia desde julio, ha sido desconocido desde que fue visto por última vez en público en una ciudad controlada por rebeldes a principios de este año.

El tribunal en Kinsasa ordenó su arresto inmediato.

El gobierno afirmó que Kabila había colaborado con Ruanda y el grupo rebelde M23 que en enero tomó ciudades clave en un asalto relámpago en el este del Congo.

Kabila ha negado las acusaciones.

El alto tribunal militar en Kinshasa dictaminó el martes que Kabila era culpable de traición, crímenes de guerra, conspiración y organización de una insurrección junto con el M23. También ordenó a Kabila pagar US$29.000 millones en daños a Congo, así como US$2000 millones a la provincia de Kivu del Norte y US$2000 millones a Kivu del Sur.

Kabila lideró el Congo desde 2001 hasta 2019. Asumió el cargo a la edad de 29 años, después de que su padre y expresidente Laurent Kabila fuera asesinado, y extendió su mandato al retrasar las elecciones durante dos años después de que su mandato terminó en 2017. Su candidato perdió en diciembre de 2018 ante el rival político Felix Tshisekedi, quien ha gobernado el país desde 2019.

En mayo, el Senado del país votó para revocar su inmunidad procesal, una medida que Kabila denunció en ese momento como dictatorial.

Kabila había vivido fuera del Congo en un exilio autoimpuesto, pero regresó en abril a Goma, una de las ciudades controladas por el grupo rebelde. Su ubicación actual es desconocida.

El conflicto en el Congo se intensificó en enero, cuando los rebeldes del M23 avanzaron y tomaron la ciudad estratégica de Goma, seguida por la ciudad de Bukavu, que tomaron en febrero. Los combates han matado a unas 3000 personas y han empeorado lo que ya era una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con alrededor de 7 millones de personas desplazadas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.