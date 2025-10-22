Corte Mundial dice que Israel debe garantizar que se satisfagan las necesidades básicas en Gaza

LA HAYA, Países Bajos, 22 oct (Reuters) -

El máximo órgano jurídico de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, declaró el miércoles que Israel tiene la obligación de garantizar que se satisfagan las necesidades básicas de la población civil de Gaza.

El panel de 11 jueces añadió que Israel está obligado a apoyar los esfuerzos de socorro proporcionados por las Naciones Unidas en la franja de Gaza y sus entidades, incluido el OOPS, el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente.

Israel no ha probado sus afirmaciones de que un número significativo de empleados de la UNRWA son miembros del grupo militante Hamás, dijeron los jueces. (Reporte de Stephanie Van den Bergh y Charlotte Van Campenhout, edición en español de Javier López de Lérida)