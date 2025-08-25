Corte ordena extradición de venezolano a Chile

Carrillo Ortiz está acusado en Chile de los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y secuestro con homicidio, luego de ser señalado del asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024.

En Venezuela, el detenido tiene cargos por homicidio, secuestro, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. La Corte Suprema decidió que el caso estaba más avanzado en los tribunales chilenos.

La Fiscalía del país austral, sobre la base de un testigo protegido, sostiene que el secuestro y posterior asesinato de Ojeda fue ordenado por autoridades venezolanas y ejecutado por el grupo criminal Tren de Aragua.

Carrillo Ortiz, a quien señalan de hacer parte del Tren de Aragua, fue arrestado en el municipio de Chiscas, departamento de Boyacá, cerca a la frontera venezolana, el 6 de febrero de 2025, luego de que fuera emitida una orden de detención internacional por parte de Interpol.

Las autoridades de Colombia, Chile y Estados Unidos le seguían los pasos con anterioridad a su detención.

Ojeda (32 años) fue secuestrado en su vivienda en Santiago de Chile el 21 de febrero de 2014 por un grupo de hombres que se hicieron pasar por miembros de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Tras nueve días de búsqueda, su cuerpo fue hallado en una maleta, sepultado bajo cemento en una comuna de la capital chilena. (ANSA).