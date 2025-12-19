Corte parisina ordena a Shein verificar edad para venta de juguetes sexuales o afrontar multas

PARÍS, 19 dic (Reuters) - Un tribunal de París ordenó el viernes a Shein que aplique medidas de verificación de la edad de todos los productos para adultos vendidos en su mercado y fijó una multa de 10.000 euros (US$11.709) en caso de incumplimiento, tras el revuelo causado por la venta de muñecas sexuales infantiles en su sitio web.

El tribunal rechazó la petición del Gobierno francés de suspender el sitio web de Shein en su totalidad durante tres meses, alegando que sería "desproporcionado", una decisión que alivia parte de la presión a la que se ha enfrentado la plataforma online china en Francia.

"Acogemos con satisfacción esta decisión. Seguimos comprometidos con la mejora continua de nuestros procesos de control, en estrecha colaboración con las autoridades francesas, con el objetivo de establecer algunas de las normas más estrictas de la industria, y hemos estado intensificando estos esfuerzos", dijo un portavoz de Shein en un comunicado tras la sentencia.

"Nuestra prioridad sigue siendo proteger a los consumidores franceses y garantizar el cumplimiento de las leyes y normativas locales", añadió. Shein ha estado en el centro de un escándalo desde que el organismo de control de los consumidores de Francia encontró armas prohibidas y muñecas sexuales parecidas a niños a la venta en su web, lo que provocó un intento del Gobierno de suspender la plataforma.

El Ejecutivo francés inició los trámites para suspender Shein el 5 de noviembre, menos de dos horas después de que abriera su primera tienda física en los grandes almacenes BHV de París. Shein suspendió su mercado -donde los vendedores externos publican sus productos-, pero su sitio de venta de ropa de su marca sigue siendo accesible. La empresa también ha dejado de vender juguetes sexuales en sus mercados de todo el mundo.

(1 dólar = 0,854 euros) (Reporte de Helen Reid, Dominique Patton y Benoit Van Overstraeten; editado en español por Carlos Serrano)