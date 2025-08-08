Corte sudafricana ordena a la familia de expresidente de Zambia entregar su cuerpo para repatriación

JOHANNESBURGO (AP) — Una corte sudafricana falló el viernes a favor del gobierno de Zambia y ordenó la repatriación de los restos de su expresidente a fin de enterrarlo en su país de origen, en contra de los deseos de su familia.

El gobierno de Zambia y la familia del fallecido Edgar Lungu, quien fue presidente de Zambia de 2015 a 2021, han sostenido una batalla legal sobre sus restos y su entierro.

Lungu murió en junio, a los 68 años, en un hospital sudafricano tras una enfermedad hasta ahora no revelada.

Su familia quería que fuera enterrado en Sudáfrica y que el actual presidente Hakainde Hichilema no asistiera a su funeral ni se involucrara en sus preparación.

La familia indicó que el último deseo de Lungu fue que Hichilema no acudiera a su entierro, pero el gobierno de Zambia se apoyó en los tribunales para evitar que fuera enterrado en Sudáfrica.

La corte dictaminó el viernes que Zambia tenía la autoridad para realizar un funeral de Estado para su expresidente.

"La corte señaló que los tribunales zambianos han enfatizado previamente que un funeral de Estado es un asunto de interés público y protocolo para una persona de importancia nacional", afirmó el juez presidente Aubrey Ledwaba. "Tanto, que incluso si un presidente había manifestado su deseo de no recibir un funeral de Estado, tal deseo debe ser anulado por el interés público".

Lungu y Hichilema eran rivales políticos acérrimos. Su conflicto llevó al encarcelamiento de Hichilema en 2017, cuando Lungu era presidente.

El año pasado, Lungu acusó al gobierno de Hichilema de usar a la policía para acosarlo y restringir sus actividades. Su familia también dijo que el gobierno inicialmente le había impedido viajar a Sudáfrica para recibir tratamiento, una acusación que el gobierno negó.

El fiscal general de Zambia, Mulilo Kabesha, recibió con satisfacción el fallo, y declaró a los periodistas que espera que la sentencia ponga fin al asunto, aunque la familia aún tiene derecho a apelar.

"Esto no es ganar. No se gana con un entierro. Es simplemente lo que tiene sentido, que el expresidente de la República de Zambia sea enterrado en su propio país, el país donde fue presidente", añadió Kabesha.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.