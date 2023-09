BOGOTÁ, 5 sep (Reuters) - La exjefe de gabinete de la Presidencia de Colombia, Laura Sarabia, será investigada por la Corte Suprema de Justicia por el posible uso irregular del polígrafo a una empleada después de un robo en la casa de la funcionaria quien regresó al Gobierno con un nuevo cargo, informó el martes la Fiscalía General.

Sarabia, una de las personas más cercanas al presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció a finales de enero la pérdida de 4.000 dólares en su apartamento en el norte de Bogotá, de acuerdo con la Fiscalía.

Después de la denuncia, Marelbys Meza, la persona encargada de cuidar al hijo de Sarabia fue trasladada a los sótanos de la sede de la Presidencia y sometida a un interrogatorio con polígrafo.

Al mismo tiempo y con justificaciones falsas la policía interceptó las líneas telefónicas de la niñera y de otra empleada encargada de los servicios domésticos en el apartamento de funcionaria.

Sarabia renunció a su cargo de jefe de gabinete a comienzos de junio, pero el lunes se posesionó como directora del Departamento de Prosperidad Social, una dependencia de la Presidencia que maneja un presupuesto de más de 1.476 millones de dólares anuales.

"La funcionaria exhibió su acta de posesión como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS)", dijo un comunicado de la Fiscalía General sobre la diligencia de interrogatorio a la que se presentó Sarabia el martes.

"En atención a lo anterior, el interrogatorio fue suspendido y se realizarán los trámites pertinentes para que el caso sea asumido por un fiscal de la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta que ella ostenta ahora fuero constitucional", agregó.

El abogado de Sarabia, Jorge Mario Gómez, dijo que no le temen a la investigación y aseguró que Sarabia no ordenó ninguna práctica de polígrafo porque desde su cargo de jefe de gabinete no podía hacerlo.

Además de escándalos como el de Sarabia y su hijo Nicolás, quien admitió el ingreso de dineros ilegales a la campaña que llevó a su padre al poder en las elecciones del 2022, Petro enfrenta dificultades para lograr la aprobación de reformas económicas y sociales que prometió como candidato, mientras la coalición de Gobierno que lo apoyaba en el Congreso se rompió. (Reporte de Luis Jaime Acosta)