Corte Suprema de EE. UU. rechaza los aranceles globales de Trump

Por Andrew Chung

WASHINGTON, 20 feb (Reuters) -

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el viernes los aranceles generalizados que el presidente Donald Trump aplicó en virtud de una ley destinada a situaciones de emergencia nacional, rechazando así una de sus afirmaciones más controvertidas sobre su autoridad, en una sentencia con importantes repercusiones para la economía mundial

Trump ha utilizado los aranceles —impuestos sobre los productos importados— como una herramienta clave de política económica y exterior

Han sido fundamentales en la guerra comercial mundial que Trump inició tras comenzar su segundo mandato como presidente, que ha alejado a los socios comerciales, ha afectado a los mercados financieros y ha provocado incertidumbre económica a nivel mundial

Se preveía que los aranceles de Trump generarían en la próxima década billones de dólares en ingresos para Estados Unidos, la mayor economía del mundo

El Gobierno de Trump no ha facilitado datos sobre la recaudación de aranceles desde el 14 de diciembre. Sin embargo, los economistas del Penn-Wharton Budget Model estimaron el viernes que la cantidad recaudada en concepto de los gravámenes basados en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés), ascendía a más de US$175.000 millones. Y es probable que esa cantidad tenga que ser reembolsada tras la sentencia de la Corte Suprema contra los aranceles basados en la IEEPA

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y no al presidente, la autoridad para imponer impuestos y aranceles. Sin embargo, Trump recurrió a una autoridad legal al invocar la IEEPA para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos sin la aprobación del Congreso

Trump ha impuesto algunos aranceles adicionales en virtud de otras leyes que no son objeto de debate en este caso. Según los datos del Gobierno de octubre a mediados de diciembre, estos representan aproximadamente un tercio de los ingresos procedentes de los gravámenes del mandatario republicano

La IEEPA permite al presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional. Trump se convirtió en el primer presidente en utilizar la IEEPA para imponer aranceles, una de las muchas formas en las que ha ampliado agresivamente los límites de la autoridad ejecutiva desde que volvió al cargo en ámbitos tan variados como la represión de la inmigración, el despido de funcionarios de agencias federales, los despliegues militares nacionales y las operaciones militares en el extranjero

Trump describió los aranceles como vitales para la seguridad económica de Estados Unidos, prediciendo que sin ellos el país estaría indefenso y arruinado

En noviembre, Trump dijo a periodistas que sin sus aranceles "el resto del mundo se reiría de nosotros porque ellos han utilizado aranceles contra nosotros durante años y se han aprovechado de nosotros". Señaló que Estados Unidos era objeto de abusos por parte de otros países, entre ellos China, la segunda economía más grande del mundo

(Información de Andrew Chung; información adicional de David Lawder y John Kruzel; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)