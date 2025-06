Corte Suprema de EEUU anula sentencias que favorecían a las personas transexuales

Por Andrew Chung

WASHINGTON, 30 jun (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el lunes decisiones judiciales que favorecían a las personas transgénero en casos de Carolina del Norte, Virginia Occidental, Idaho y Oklahoma, incluidos recursos judiciales contra los programas estatales de seguro médico que niegan la cobertura a los pacientes que desean recibir tratamiento de reafirmación de género.

En respuesta a los recursos interpuestos por las autoridades de Carolina del Norte y Virginia Occidental, los jueces ordenaron a los tribunales inferiores que reconsideraran sus decisiones a favor de los demandantes de las pólizas de seguro a la luz de la importante sentencia del Tribunal Supremo del 18 de junio.

La sentencia confirmó la prohibición en Tennessee, respaldada por los republicanos, de tratamientos como los bloqueadores de la pubertad y las hormonas para los menores con disforia de género.

La Corte Suprema decidió que la prohibición en Tennessee de la atención a jóvenes transexuales no violaba la promesa de igualdad de protección de la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, como habían alegado los impugnadores de la ley.

Los jueces conservadores del tribunal fueron mayoría y los liberales disintieron en la decisión por 6-3.

La disforia de género es el diagnóstico clínico para el malestar significativo que puede resultar de una incongruencia entre la identidad de género de una persona y el sexo asignado al nacer.

La Corte Suprema ordena habitualmente a los tribunales inferiores que revisen ciertos casos que estaban en apelación para aplicar las nuevas normas e interpretaciones jurídicas del máximo órgano judicial del país.

El caso de Carolina del Norte se refería al plan de salud de los empleados del Estado, que excluye los tratamientos médicos y quirúrgicos "conducentes a cambios o modificaciones de sexo o relacionados con ellos, así como los cuidados conexos".

En Virginia Occidental, Medicaid -el programa estatal-federal de seguro médico que cubre a los estadounidenses con bajos ingresos- deniega la cobertura de la "cirugía transexual" desde 2004.

Medicaid está gestionado principalmente por los gobiernos estatales. En un caso similar, la Corte Suprema ordenó el lunes la reconsideración de la sentencia de un tribunal inferior que permitía seguir adelante con una demanda contra un funcionario de Idaho acusado de denegar atención quirúrgica a beneficiarios transexuales de Medicaid en ese estado, teniendo en cuenta también la sentencia del 18 de junio. Los jueces también ordenaron la reconsideración de la decisión de un tribunal inferior que revivió una demanda contra la política de Oklahoma que prohíbe a los transexuales cambiar sus certificados de nacimiento para que coincidan con su identidad de género. Al igual que en el litigio de Tennessee, los demandantes habían afirmado que las políticas violan la 14ª Enmienda y otras leyes. Los magistrados no actuaron de inmediato en otros tres recursos pendientes relativos a leyes estatales de Virginia Occidental, Idaho y Arizona que prohibirían a los atletas transexuales formar parte de los equipos deportivos femeninos de los colegios públicos. El jueves es el próximo día en que el Tribunal Supremo decide si retoma o no los recursos pendientes. (Reportaje de Andrew Chung; Edición de Will Dunham, Editado en español por Juana Casas)