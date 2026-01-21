Corte Suprema de EEUU estudia intento de Trump de despedir a gobernadora de la Fed Cook

Por Andrew Chung y John Kruzel

WASHINGTON, 21 ene (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos se dispone a considerar el miércoles el intento sin precedentes del presidente Donald Trump de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook en un caso que pone a prueba hasta dónde pueden estar dispuestos a llegar los magistrados para preservar la independencia del banco central.

El caso representa la última disputa que llega al máximo órgano judicial estadounidense en torno a la visión expansiva de Trump de los poderes presidenciales desde que regresó al cargo hace 12 meses. Los argumentos están programados para las 10 hora local (1500 GMT).

La administración Trump pidió a la Suprema, que tiene una mayoría conservadora de 6-3, que levante la decisión de una juez que prohibía al mandatario republicano despedir a Cook mientras se desarrolla su desafío legal. Cuando los jueces aceptaron en octubre escuchar el caso, dejaron a Cook en su puesto por el momento.

Al crear la Fed, el Congreso aprobó una ley con disposiciones destinadas a aislar al banco central de la interferencia política, exigiendo que los gobernadores sean destituidos por un presidente sólo "por causa justificada", aunque la ley no define el término ni establece procedimientos para la destitución.

La medida de Trump contra Cook se considera el desafío más importante a la independencia de la Fed desde su creación en 1913. Hasta ahora, ningún presidente había intentado destituir a una autoridad de la Fed.

La juez de distrito Jia Cobb dictaminó en septiembre que era probable que el intento de Trump de destituir a Cook sin previo aviso ni audiencia violara su derecho al debido proceso en virtud de la Quinta Enmienda de la Constitución.

También consideró que es probable que las acusaciones de fraude hipotecario no probadas que Trump citó para despedir a Cook -que ella ha negado- no fueran una causa legalmente suficiente para destituirla, señalando que la supuesta conducta ocurrió antes de ocupar el puesto de la Fed.

La Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó la petición de Trump de dejar en suspenso la orden de Cobb.

(Reportaje adicional de Jan Wolfe y David Lawder en Washington y Ann Saphir en San Francisco; editado en español por Carlos Serrano)