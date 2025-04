Corte suprema de eeuu paraliza la readmisión de empleados federales despedidos

Por Andrew Chung

8 abr (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el martes la orden de un juez para que el gobierno del presidente Donald Trump vuelva a contratar a miles de empleados despedidos, actuando en una disputa sobre su plan para recortar la fuerza de trabajo federal y desmantelar partes del gobierno.

El tribunal dejó en suspenso la orden judicial del 13 de marzo del juez William Alsup, con sede en San Francisco, que exigió a seis agencias federales reincorporar a miles de empleados a prueba recientemente contratados, mientras continúa el litigio que cuestiona la legalidad de los despidos.

La sentencia de Alsup se aplica a los empleados en prácticas del Departamento de Defensa, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, el Departamento de Agricultura, el Departamento de Energía, el Departamento del Interior y el Departamento del Tesoro.

El efecto práctico de la decisión de la Suprema será limitado, dado que cinco organismos cubiertos por la decisión de Alsup -todos menos el Departamento de Defensa- están demandados en otro pleito en Maryland.

En ese caso, otro juez federal también ordenó la reincorporación de miles de trabajadores en prácticas de 18 agencias federales, pero sólo si viven o trabajan en Washington D.C. o en los 19 estados que demandaron por los despidos masivos.

La decisión de la Suprema puede tener un impacto inmediato en los empleados en prácticas del Departamento de Defensa y en los de otras cinco agencias con sede en estados no implicados en el caso de Maryland.

En una breve orden no firmada, la Suprema dijo que las nueve organizaciones sin ánimo de lucro querellantes carecen de legitimación para demandar. Asimismo, indicó que la orden judicial no aborda las reclamaciones de otros demandantes en el caso, "que no constituyeron la base de la medida cautelar del tribunal de distrito".

Las magistradas liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson disintieron públicamente de la decisión.

(Reporte adicional de John Kruzel en Washington y Dan Wiessner en Albany; editado en español por Carlos Serrano)