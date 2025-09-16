Corte Suprema de Georgia rechaza apelación de fiscal destituida de caso electoral contra Trump

ATLANTA (AP) — La Corte Suprema de Georgia rechazó considerar la apelación de la fiscal del condado Fulton, Fani Willis, sobre su destitución del caso de interferencia electoral contra el presidente Donald Trump y otros.

Citando una "apariencia de impropiedad" creada por una relación romántica que Willis tuvo con el fiscal especial Nathan Wade, a quien había contratado para liderar el caso, la Corte de Apelaciones de Georgia dictaminó en diciembre que Willis y su fiscalía no podían continuar con el caso.

Trump celebró el fallo del tribunal como "una gran decisión" y calificó la acusación de Willis contra él y otros por sus intentos de revertir su derrota electoral en 2020 en Georgia como "un caso amañado desde el principio".

"Por lo que Fani Willis hizo a personas inocentes, patriotas que aman a nuestro país, por lo que les hizo al acusarlos y destruirlos, debería ser encarcelada", dijo Trump a los periodistas.

Ashleigh Merchant, quien expuso la relación romántica de Willis con Wade como abogada defensora del coacusado de Trump, Michael Roman, dijo: "Esperamos que esto finalmente cierre este capítulo".

Fiscalía de Willis allanará el camino para un nuevo fiscal

Willis dijo que no estaba de acuerdo con la decisión del tribunal, pero que indicará a su fiscalía para que el expediente del caso y las pruebas estén disponibles para el Consejo de Fiscales de Georgia a fin de que pueda nombrar a un nuevo fiscal que la reemplace.

"Espero que quien sea asignado para manejar el caso tenga el coraje de hacer lo que las pruebas y la ley demandan", dijo Willis en un comunicado enviado por correo electrónico.

En enero, Willis solicitó a la Corte Suprema de Georgia que revisara ese fallo, y el tribunal el martes se negó en una decisión de 4-3 a retomar el caso. Un juez no participó y otro juez fue descalificado.

Eso significa que será responsabilidad del Consejo de Fiscales de Georgia encontrar otro fiscal para hacerse cargo del expediente. El director ejecutivo del consejo, Pete Skandalakis, dijo el martes que comenzará a buscar un nuevo fiscal para reemplazar a Willis, pero no sabía cuánto tiempo llevará.

Skandalakis dijo que una vez que se nombre al nuevo fiscal, "dependerá de él o ella qué hacer con el caso".

Esa persona podría continuar en la línea que Willis ha tomado, decidir proceder con solo algunos cargos o desestimar el caso por completo. Podría ser difícil encontrar un fiscal dispuesto a asumir el caso, dada su naturaleza compleja y los recursos requeridos.

Improbable que Trump pueda ser procesado ahora como presidente

Incluso si un nuevo fiscal quiere continuar en el camino trazado por Willis, parece poco probable que Trump pueda ser procesado ahora que es el presidente. Pero hay otros 14 acusados que aún enfrentan cargos en el caso.

Uno de esos acusados es el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani.

Un abogado de Giuliani, Arthur Aidala, dijo que tiene la esperanza de que quien sea finalmente nombrado como el nuevo fiscal abandone el caso por completo.

“Somos cautelosamente optimistas de que elegirán no seguir adelante”, dijo Aidala a los periodistas en Nueva York.

Un jurado especial en Atlanta acusó a Trump y a otros 18 en agosto de 2023, utilizando la ley estatal contra el crimen organizado para acusarlos de participar en un esquema para intentar ilegalmente revertir la estrecha derrota de Trump en las elecciones presidenciales de 2020 ante el demócrata Joe Biden en Georgia. El supuesto esquema incluía la llamada de Trump al secretario de Gobierno de Georgia, Brad Raffensperger, instándolo a encontrar suficientes votos para hacer como que Trump le ganó a Biden. Cuatro personas se han declarado culpables.

Fue uno de 4 casos penales iniciados en 2023 contra Trump

El caso de Georgia fue uno de los cuatro casos penales presentados en 2023 contra Trump. El fiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith abandonó dos procesamientos federales después de que Trump ganara las elecciones de noviembre. En su caso de dinero por silencio en Nueva York, Trump fue condenado por 34 cargos pero recibió una sentencia sin castigo.

Willis había pedido al alto tribunal de Georgia que considerara si el tribunal inferior se equivocó al descalificarla “basándose únicamente en una apariencia de impropiedad y sin encontrar un verdadero conflicto de intereses o una verdadera conducta inapropiada”. También pidió al tribunal evaluar si el Tribunal de Apelaciones se equivocó “al sustituir la discreción del tribunal de primera instancia por la suya propia” en este caso.

“Ningún tribunal de Georgia ha descalificado jamás a un fiscal de distrito por la mera apariencia de impropiedad sin la existencia de un conflicto de intereses real”, dice el escrito de Willis. “Y ningún tribunal de Georgia ha revertido jamás una orden de un tribunal de primera instancia que se niega a descalificar a un fiscal basándose únicamente en una apariencia de impropiedad”.

Los abogados de Trump habían argumentado en un escrito judicial que el tribunal de apelaciones inferior acertó y que la “descalificación de Willis es obligatoria porque es el único remedio que podría purgar la mancha de impropiedad”.

Brumback reportó desde Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Russ Bynum en Savannah, Georgia, y Darlene Superville en Washington, D.C., contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.