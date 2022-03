Corte suprema eeuu decidirá sobre derechos de cuadros de warhol con imagen de prince

Por Blake Brittain

WASHINGTON, 28 mar (Reuters) - En un caso que podr铆a ayudar a aclarar cu谩ndo y c贸mo los artistas pueden hacer uso del trabajo de otros, la Corte Suprema de Estados Unidos acept贸 el lunes decidir una disputa de derechos de autor entre un fot贸grafo y los herederos de Andy Warhol, sobre las pinturas que el artista hizo de la estrella del rock Prince en 1984.

Los magistrados aceptaron la apelaci贸n de la Fundaci贸n Andy Warhol contra una sentencia de un tribunal inferior que declar贸 que sus cuadros -basados en una foto de Prince que la fot贸grafa Lynn Goldsmith hab铆a tomado para la revista Newsweek en 1981- no estaban protegidos por la doctrina del uso justo de los derechos de autor.

La doctrina permite el uso sin licencia de obras protegidas por derechos de autor en determinadas circunstancias.

Goldsmith demand贸 a la sucesi贸n de Warhol en 2017 en un tribunal federal de Manhattan por las pinturas de Prince que Warhol us贸 sin licencia.

Warhol, quien muri贸 en 1987, a menudo basaba su arte en fotograf铆as. Goldsmith, que ha dicho que no se enter贸 de las obras sin licencia hasta despu茅s de la muerte de Prince en 2016, pidi贸 al tribunal que bloquee el patrimonio de Warhol para que no haga m谩s uso de su obra, adem谩s de una cantidad de dinero no especificada por da帽os y perjuicios.

Un juez dictamin贸 que las obras de Warhol estaban protegidas contra las reclamaciones de infracci贸n de Goldsmith por la doctrina del uso justo, al considerar que transformaban el retrato de Goldsmith de Prince como un "ser humano vulnerable" al representarlo como una "figura ic贸nica y m谩s grande que la vida".

Despu茅s de que Goldsmith impugn贸 esa decisi贸n, el Tribunal de Apelaci贸n del 2潞 Circuito de Estados Unidos, en Nueva York, determin贸 el a帽o pasado que los cuadros de Warhol no hab铆an hecho un uso justo de la foto, permitiendo que el caso siguiera adelante.

El 2潞 Circuito decidi贸 que una obra transformadora debe tener un "prop贸sito y car谩cter art铆stico fundamentalmente diferente y nuevo", y que las pinturas de Warhol estaban "mucho m谩s cerca de presentar la misma obra en una forma diferente".

La Fundaci贸n Andy Warhol pidi贸 a la Corte Suprema en diciembre que anule la decisi贸n del 2潞 Circuito, argumentando que creaba "una niebla de inseguridad jur铆dica" para todo un g茅nero art铆stico como el de Warhol.

El abogado de la Fundaci贸n Warhol, Rom谩n Mart铆nez, dijo que acog铆a con satisfacci贸n la decisi贸n del alto tribunal de conocer el caso y espera que "reconozca que las obras de arte transformadoras de Andy Warhol est谩n plenamente protegidas por la ley".

Un abogado de Goldsmith no respondi贸 inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reportaje de Blake Brittain en Washington Editado en espa帽ol por Vicente Valdivia)