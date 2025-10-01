Corte Suprema EEUU escuchará argumentos de Trump para despedir a Cook de la Fed

Por Andrew Chung

1 oct (Reuters) - La Corte Suprema de Estados Unidos dijo el miércoles que escuchará en enero los argumentos sobre el intento de Donald Trump de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, dejándola en el puesto por ahora, preparando una batalla legal sobre la primera tentativa de un presidente de despedir a un funcionario del banco central y desafiar su independencia.

Los jueces se negaron a pronunciarse inmediatamente sobre la petición del Departamento de Justicia de dejar en suspenso la orden de un juez que impedía temporalmente al mandatario republicano destituir a Cook, nombrada por el expresidente demócrata Joe Biden. El tribunal aplazó una resolución sobre esa petición hasta que los jueces hayan escuchado los argumentos.

Al crear la Fed en 1913, el Congreso aprobó la llamada Ley de la Reserva Federal que incluía disposiciones para proteger al banco central de la interferencia política, exigiendo que los gobernadores fueran destituidos por un presidente sólo "por causa justificada", aunque la ley no define el término ni establece procedimientos para la destitución. La ley nunca ha sido puesta a prueba en los tribunales.

La jueza de distrito Jia Cobb, con sede en Washington, dictaminó el 9 de septiembre que las afirmaciones de Trump de que Cook cometió fraude hipotecario antes de asumir el cargo, algo que Cook niega, probablemente no eran motivo suficiente para la destitución en virtud de la Ley de la Reserva Federal.

Cook, la primera mujer negra en ocupar el cargo de gobernadora de la Reserva Federal, demandó a Trump en agosto después de que el presidente anunció que la destituiría. Cook ha dicho que las afirmaciones hechas por Trump contra ella no daban al presidente la autoridad legal para destituirla y eran un pretexto para despedirla por su postura en política monetaria.

La medida adoptada este miércoles por la Corte Suprema "permite acertadamente a la gobernadora Cook continuar en su papel en la Junta de la Reserva Federal, y esperamos con interés nuevos procedimientos consistentes con la orden del tribunal", dijeron los abogados de Cook, Abbe Lowell y Norm Eisen, en un comunicado.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó, en tanto, que el "presidente Trump destituyó legalmente a Lisa Cook de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal por causa justificada. Esperamos la victoria final después de presentar nuestros argumentos orales ante la Corte Suprema en enero".

El 15 de septiembre, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia rechazó por 2-1 la petición del Gobierno de suspender la orden de Cobb. (Reporte de Andrew Chung en Nueva York; reporte adicional de Dan Burns y Ann Saphir; Editado en Español por Ricardo Figueroa)