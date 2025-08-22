Corte Suprema exige rever arrestos de Añez, Camacho y Pumari

Los tribunales departamentales deben completar la revisión en un plazo de 24 horas, y la medida podría resultar en la liberación de los tres políticos si se determina que se han excedido los plazos de prisión preventiva, informaron al respecto los principales medios bolivianos.

Camacho y el sindicalista Pumari lideraron las protestas de 2019 que llevaron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales, mientras que Áñez fue condenada a 10 años de prisión en el caso "Golpe de Estado II" por su irregular asunción de la presidencia. Áñez celebró la decisión calificándola de "derecho restituido", mientras que la defensa de Camacho exigió la liberación inmediata del exlíder cívico y gobernador de Santa Cruz, considerando los juicios en su contra infundados y parte de una persecución política. (ANSA).