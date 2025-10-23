Corte Suprema israelí escuchará pedido de acceso para la prensa en Gaza

La Corte Suprema de Israel escuchará el jueves un pedido presentado en representación de medios de prensa internacionales en Israel y los territorios palestinos para exigir acceso independiente para periodistas en Gaza.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, las autoridades israelíes han impedido a reporteros extranjeros ingresar al devastado territorio palestino, y solo han llevado a algunos comunicadores al sitio en visitas estrictamente controladas junto a sus militares.

La presentación ante el máximo tribunal estará a cargo de la Foreign Press Association (Asociación de Prensa Extranjera, FPA).

La audiencia está prevista para comenzar a las 09:00 locales (06:00 GMT).

“Por más de dos años, Israel ha bloqueado el ingreso de periodistas extranjeros al territorio, afectando fuertemente la capacidad de la prensa de cubrir este devastador conflicto”, indicó la FPA el miércoles en un comunicado.

“Nos complace que finalmente haya llegado el día de la audiencia y esperamos que los jueces aprueben rápidamente nuestra solicitad para entrar a Gaza”, expresó en el comunicado Tania Kraemer, presidenta de la FPA.

“Ya es hora de que Israel levante el cierre y nos permita hacer nuestro trabajo junto a nuestros colegas palestinos”, agregó.

La FPA, que representa a cientos de periodistas extranjeros, comenzó a pedir acceso independiente a Gaza poco después del inicio del conflicto, provocado por el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023.

Sus peticiones han sido repetidamente ignoradas por las autoridades israelíes.

Un periodista de la AFP integra la junta directiva de la FPA.

La organización Reporteros Sin Fronteras se ha sumado a la petición de la FPA.

jd/acc/dcp/tym/mas/arm