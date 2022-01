Corte turca falla que activista de DDHH seguirá en la cárcel

ESTAMBUL (AP) — Una corte de Turquía determinó el lunes que el activista turco defensor de los derechos humanos y filántropo Osman Kavala deberá permanecer en prisión, pese a que ha pasado más de cuatro años detenido a la espera de un juicio.

La audiencia se llevó a cabo antes que se venciera el plazo del Consejo de Europa que habría causado un procedimiento por violaciones a los derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló en 2019 que los derechos de Kavala habían sido violados y ordenó su liberación, pero Turquía se ha negado repetidamente a hacerlo.

Kavala, que se encuentra en una prisión del distrito de Silivri, en las afueras de Estambul, no participó en la audiencia luego que en octubre informó en un comunicado que ya no asistiría a juicios a través de videoconferencias porque no confiaba en que la corte pudiese realizar un juicio justo.

El filántropo, de 64 años, está acusado de financiar protestas antigubernamentales en 2013, de apoyar un fallido golpe de Estado tres años después y de espionaje. El activista niega los cargos, que conllevan una cadena perpetua sin libertad bajo palabra.

En febrero de 2020, quedó absuelto de los cargos en conexión con las protestas de 2013 en el Parque Gezi. Cuando sus partidarios esperaban su liberación, Kavala fue reaprehendido por cargos nuevos. La absolución fue posteriormente anulada y le sumaron cargos con relación a un intento de golpe de Estado de 2016. Ankara acusa del intento de golpe a la red del clérigo musulmán Fethullah Gulen, quien radica en Estados Unidos y ha rechazado cualquier vínculo con el golpe de Estado.