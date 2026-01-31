Cortes de energía afectan a Ucrania y Moldavia mientras Kiev lucha contra el frío invernal

KIEV, Ucrania (AP) — Cortes de energía de emergencia se extendieron por varias ciudades ucranianas, así como en la vecina Moldavia, el sábado, dijeron funcionarios, en medio de un compromiso del Kremlin con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de pausar los ataques en Kiev mientras Ucrania enfrenta uno de sus inviernos más crudos en años

El ministro de Energía de Ucrania, Denys Shmyhal, dijo que los cortes fueron causados por una falla técnica que afectó las líneas de energía que conectan Ucrania y Moldavia

La falla “provocó un apagón en cascada en la red eléctrica de Ucrania”, activando sistemas de protección automáticos, manifestó

Se reportaron apagones en Kiev, así como en las regiones de Zhitomir y Jarkiv, en el centro y noreste del país respectivamente. El corte interrumpió el suministro de agua a la capital ucraniana, dijeron funcionarios, mientras que el sistema de metro de la ciudad fue suspendido temporalmente debido a la baja tensión en la red

Moldavia también experimentó importantes cortes de energía, incluyendo en la capital Chisináu, dijeron funcionarios

“Debido a la pérdida de líneas eléctricas en el territorio de Ucrania, se activó el sistema de protección automática, que desconectó el suministro eléctrico”, dijo en Facebook el ministro de Energía de Moldavia, Dorin Junghietu. “Animo a la población a mantener la calma hasta que se restablezca la electricidad”

Convertir el invierno en arma

El apagón a gran escala siguió a semanas de ataques rusos contra la ya debilitada red energética de Ucrania, que han provocado largos períodos de severas carencias de energía

Moscú ha buscado dejar a los civiles ucranianos sin calefacción, luz y agua corriente en lo que va la guerra, en una estrategia que los funcionarios ucranianos describen como “convertir el invierno en arma”

Aunque Rusia ha utilizado tácticas similares en los casi cuatro años de guerra, las temperaturas durante este invierno han caído más de lo habitual, trayendo dificultades generalizadas a los civiles

Los meteorólogos dicen que Ucrania experimentará un período brutalmente frío que se extenderá hasta la próxima semana. Las temperaturas en algunas áreas caerán a -30 grados Celsius (-22 Fahrenheit), dijo el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania

Trump dijo el jueves por la noche que el presidente Vladímir Putin había aceptado una pausa temporal en el ataque a Kiev y otras ciudades ucranianas en medio del clima extremo

“Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara sobre Kiev y las ciudades y pueblos durante una semana durante este frío extraordinario”, informó Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Putin “aceptó eso”, dijo, sin detallar cuándo se hizo la solicitud al líder ruso

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre el alcance y el momento de dicha pausa

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó el viernes que Trump “hizo una solicitud personal” a Putin para detener los ataques a Kiev hasta el domingo “con el fin de crear condiciones favorables para las negociaciones”

Se espera que las conversaciones tengan lugar entre funcionarios de Estados Unidos, Rusia y Ucrania el 1 de febrero en Abu Dabi. Los equipos se reunieron a finales de enero; la primera vez que se sabe que funcionarios de la administración Trump se reunieron simultáneamente con negociadores de Ucrania y Rusia. Sin embargo, no está claro cuántos obstáculos para la paz permanecen. El desacuerdo sobre lo que sucede con el territorio ucraniano ocupado, y la demanda de Moscú de posesión de territorio que no ha capturado, son un tema clave que impide un acuerdo de paz, dijo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy el jueves

El enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev dijo en las redes sociales el sábado que estaba en Miami, donde anteriormente han tenido lugar conversaciones entre negociadores rusos y estadounidenses. Las agencias de noticias estatales rusas informaron más tarde que Dmitriev planeaba reunirse con una “delegación estadounidense” pero no proporcionaron más detalles

Rusia atacó activos energéticos ucranianos en varias regiones el jueves, pero no hubo ataques a esas instalaciones durante la noche, dijo Zelenskyy el viernes

En una publicación en redes sociales, Zelenskyy también señaló que Rusia ha centrado su atención en atacar las redes logísticas ucranianas, y que drones y misiles rusos golpearon áreas residenciales de Ucrania durante la noche, como lo han hecho la mayoría de las noches durante la guerra

Trump ha enmarcado la aceptación de Putin de la pausa en los ataques como una concesión. Pero Zelenskyy se mostró escéptico, ya que la invasión de Rusia se acerca a su cuarto aniversario el 24 de febrero sin señales de que Moscú esté dispuesto a alcanzar un acuerdo de paz a pesar de un esfuerzo liderado por Washington para poner fin a los combates

“No creo que Rusia quiera terminar la guerra. Hay una gran cantidad de evidencia en contrario”, comentó Zelenskyy el jueves

Stephen McGrath colaboró desde Leamington Spa, Inglaterra

