Cortes de programas de prevención de desastres amenazan a comunidades en EEUU

NUEVA ORLEANS (AP) — Las fábricas textiles que alguna vez fueron el pilar de Mount Pleasant, Carolina del Norte, han estado cerradas durante mucho tiempo, y las autoridades creían que el dinero federal sería clave para la revitalización de la ciudad. Esperaban que un sistema mejorado de drenaje pluvial y cables eléctricos —financiados a través de un programa para ayudar a las comunidades a protegerse contra desastres naturales y el cambio climático— salvaguardaran las inversiones en nuevos negocios como un teatro histórico renovado para impulsar la economía mayormente rural.

Mount Pleasant estaba a punto de recibir cuatro millones de dólares cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias eliminó el programa. Las autoridades dicen que sus planes —años en desarrollo— y los de cientos de comunidades en todo el país apoyados por el programa de Construcción de Infraestructura Resiliente y Comunidades han sido trastocados.

Erin Burris, asistente del administrador de la ciudad de Mount Pleasant, a 40 kilómetros (25 millas) al este de Charlotte, expresó: “Este es un conjunto generacional de proyectos de infraestructura que nos prepararía para los próximos cien años y simplemente —puf— desapareció”.

La eliminación este mes del programa BRIC por parte de FEMA revocó más de 3.600 millones de dólares en fondos destinados a comunidades como Mount Pleasant. Aunque el presidente Donald Trump ha cuestionado abiertamente si cerrar FEMA por completo, las autoridades locales dijeron que fueron sorprendidas por la decisión de terminar con BRIC, establecido durante el primer mandato del presidente republicano.

Muchas de las comunidades afectadas están en regiones dominadas por republicanos y propensas a desastres. FEMA calificó las subvenciones BRIC como herramientas “desperdiciadas” y “politizadas”, pero las autoridades y los residentes dicen que eran un uso vital de los recursos gubernamentales para proteger proactivamente vidas, infraestructura y economías. El dinero habría sido destinado a fortalecer postes eléctricos para resistir vientos huracanados en Luisiana, reubicar a residentes en las llanuras aluviales de Pensilvania y proteger las líneas de suministro de agua en el Corredor de Tornados de Oklahoma.

Los desastres afectan a la gran mayoría de los estadounidenses: el 95% vive en un condado que ha tenido un desastre climático desde 2011, declaró Amy Chester, directora de Rebuild by Design, una organización sin fines de lucro enfocada en la prevención de desastres.

El programa BRIC le decía a las comunidades: “Vamos a ayudar a que su comunidad sea más fuerte de antemano”, afirmó. “Cortar una de las únicas fuentes de financiamiento para esa necesidad es esencialmente decirles a los estadounidenses que no importa que sufran”.

Las autoridades llaman al programa de FEMA imperfecto pero importante

En múltiples estados, las autoridades admitieron que el programa BRIC estaba lejos de ser perfecto: a menudo se frustraban con la espera por el financiamiento.

Pero en el sureste de Luisiana, el presidente de la parroquia Lafourche, Archie Chaisson, indicó que a pesar de sus problemas con la burocracia de FEMA, ha visto de primera mano que el dinero invertido para fortalecer hogares e infraestructura funciona.

El estado devastado por huracanes recibe la tasa más alta de asistencia federal por desastre per cápita, con más de 8.000 millones de dólares desde 2011, según Rebuild by Design. La parroquia de Lafourche ha visto más de una docena de desastres climáticos extremos declarados federalmente desde 2011.

Lafourche iba a recibir más de 20 millones de dólares de varias subvenciones para reemplazar postes eléctricos de madera por acero y tomar otras medidas para reducir los crecientes costos del seguro de hogar.

Chaisson, un republicano donde el 80% de los votantes apoyó a Trump en noviembre, señaló que apoya los esfuerzos para agilizar las agencias federales, siempre y cuando el financiamiento continúe fluyendo para la prevención de desastres.

“Espero que eso sea lo que el presidente está tratando de hacer con esto”, comentó. "¿Hay alguna otra manera de obtener el dinero para que podamos continuar con estos proyectos? ... No importa dónde te encuentres en el espectro político, los programas mismos y los dólares asignados hacen que nuestras comunidades sean más resilientes".

La investigación lo respalda: un estudio de 2024 financiado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos encontró que cada dólar invertido en preparación para desastres ahorró 13 dólares en impacto económico, daños y costos de limpieza.

Las autoridades demócratas en los estados que perdieron dinero han expresado públicamente su indignación. Pocos republicanos se han unido a nivel nacional, aunque alrededor de dos tercios de los 15 principales estados en fondos totales de FEMA recibidos, gasto por persona y número de desastres declarados federalmente se inclinan fuertemente hacia los republicanos.

Una excepción ha sido el senador estadounidense senior de Luisiana, Bill Cassidy. Este mes subió al piso del Senado pidiendo la reinstauración de BRIC, diciendo que es “un salvavidas y un ahorrador de costos”.

Aproximadamente 185 millones de dólares destinados a Luisiana se evaporaron, y las autoridades tuvieron que archivar docenas de solicitudes para cientos de millones de dólares en nuevos fondos, según datos recopilados por agencias estatales y federales.

“Esto no es un desperdicio”, sostuvo Cassidy. “Hacer cualquier cosa que no sea usar ese dinero para financiar proyectos de mitigación de inundaciones es frustrar la voluntad del Congreso".

FEMA dice que más de 3.600 millones de dólares de fondos BRIC serán devueltos al Fondo de Ayuda para Desastres federal, y se están devolviendo 882 millones de dólares adicionales al Tesoro de Estados Unidos o reasignados por el Congreso en el siguiente año fiscal. Los funcionarios de la agencia no comentaron más para esta historia.

Algunos estados luchan por restaurar fondos

Veintidós estados mayormente demócratas y el Distrito de Columbia han presentado una demanda exigiendo que el gobierno federal libere los fondos obligados, incluidas las subvenciones de FEMA.

La demanda destaca Grants Pass en el conservador sur de Oregon, donde FEMA se ha negado a liberar fondos BRIC otorgados para una instalación de tratamiento de agua de 50 millones de dólares.

Las inundaciones podrían interrumpir el suministro de agua para 60.000 personas durante meses, afirmó Jason Canady, director de obras públicas de la ciudad. El financiamiento se habría utilizado en parte para construir una planta modernizada en un terreno más alto.

“Si no puedes proporcionar agua potable, los hospitales, supermercados, restaurantes van a tener problemas. Económicamente, sería devastador”, comentó. “Realmente es la piedra angular sobre la cual se construye la comunidad”.

En Stillwater, Oklahoma, el alcalde Will Joyce pasó dos años trabajando con FEMA en una solicitud BRIC para renovar y proporcionar suministro de respaldo para un sistema regional de agua utilizado por 100.000 personas. Su tubería de 58 kilómetros (36 millas) está en riesgo de daño por tornados e inundaciones. Si se rompe, Stillwater tiene menos de un día de reserva de agua potable.

“No podemos simplemente esperar y rezar que no pase nada malo”, manifestó Joyce. “Este proyecto es una necesidad”.

Sin el apoyo de FEMA, dijo, Stillwater tendrá que duplicar el costo del agua para los residentes para financiar el proyecto.

En una carta abierta, el representante estadounidense Rob Bresnahan Jr., un republicano del noreste de Pensilvania, instó a FEMA a revivir BRIC, diciendo que las comunidades en su distrito lucharían para financiar el trabajo de adaptación a desastres, incluida la reubicación de familias en hogares inundados.

Bresnahan escribió que “programas como BRIC no son un desperdicio, sino que están bien dentro del ámbito de la coordinación federal de esfuerzos de ayuda en desastres” y señaló que Trump “prometió no dejar atrás a los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos”.

Algunas ciudades temen que sus necesidades sean olvidadas

En Mount Pleasant, Whit Moose, el propietario de cuarta generación de una farmacia en el centro, expresó que pocos de sus vecinos parecen conscientes de que el financiamiento desapareció, aunque su propio negocio se habría beneficiado.

“Iba a ser algo maravilloso", comentó. "Ahora solo tenemos que empezar de nuevo”.

Los votantes republicanos en la ciudad apoyan los esfuerzos para reducir el tamaño del gobierno, pero la percepción es que los recortes se centran en la burocracia federal, el desperdicio y la redundancia relacionados, o el gasto en diversidad, equidad e inclusión, declaró Jim Quick, vicepresidente del Partido Republicano del condado Cabarrus.

“Sería una sorpresa para nosotros enterarnos de que esos recortes presupuestarios estarían afectando a un municipio local”, comentó Quick. “La realidad es que todos tenemos que recortar”.

Es poco probable que los votantes de la ciudad retiren su apoyo a Trump, dijo, señalando que el 80% lo apoyó en noviembre.

Burris, la asistente del administrador de la ciudad, está preocupada por las inundaciones en el centro. Y señala un poste de servicios vulnerable al que ha apodado Atlas — en honor al dios griego que lleva el mundo sobre sus hombros — que sostiene la electricidad, internet y telecomunicaciones para las 1.700 personas de la ciudad.

“Es una comunidad especial y merece cosas buenas", expresó Burris, emocionada. “No sé qué había de político en que Mount Pleasant —el pequeño y diminuto Mount Pleasant— recibiera un poco de ayuda para prevenir inundaciones”.

