Cortes generalizados de electricidad y desplazamientos interrumpidos por tormenta Goretti en el norte de Europa

PARÍS, 9 ene (Reuters) - La tormenta Goretti azotaba el viernes el norte de Europa, dejando sin electricidad a miles de hogares, cerrando escuelas y suspendiendo los servicios ferroviarios en Francia, Gran Bretaña y Alemania, mientras la intensa nevada y los vientos huracanados agravaban una semana de temperaturas bajo cero.

En todo el norte de Europa, los servicios de emergencia tenían que hacer frente a las fuertes nevadas y vientos huracanados de Goretti, que azotó Gran Bretaña el jueves antes de desplazarse hacia el este. En la nevada Alemania, un funcionario dijo que se trataba de uno de los fenómenos meteorológicos más graves de los últimos años en la región.

La poderosa tormenta dejó sin electricidad a 380.000 hogares en Francia, principalmente en Normandía y Bretaña, a medida que se adentraba en la Europa continental.

VUELOS CANCELADOS Según National Grid, unos 57.000 hogares se quedaron sin electricidad en Escocia y algunas zonas del centro de Inglaterra durante la noche. En los Países Bajos se cancelaron los vuelos, ya que las fuertes nevadas iban a regresar tras una prórroga de un día.

Durante la noche se registraron vientos de más de 150 km/h en la región francesa de Mancha (noroeste), con un récord de 213 km/h en Barfleur, lo que obligó a la compañía ferroviaria SNCF a suspender los servicios entre París y Normandía.

La compañía energética estatal francesa EDF declaró que la tormenta Goretti había afectado a la producción eléctrica de la central nuclear de Flamanville, dejando fuera de servicio los reactores 1 y 3 tras la pérdida de una línea de alta tensión. La fuerza de la tormenta, que arrancó tejados y árboles, fue "excepcional", declaró a BFM TV el prefecto de Mancha, Marc Chappuis.

En el centro de Inglaterra, los operadores ferroviarios advirtieron a los pasajeros que no viajaran y suspendieron algunos servicios a medida que avanzaba la tormenta.

LAS HELADAS PARALIZAN LOS VUELOS La interrupción se extendió al norte de Alemania, donde la empresa estatal Deutsche Bahn interrumpió los servicios ferroviarios de larga distancia hasta nuevo aviso, citando uno de los fenómenos meteorológicos invernales más graves en la región en muchos años.

"Hasta ahora, hemos podido evitar situaciones en las que los pasajeros se queden tirados en las vías abiertas durante largo tiempo", declaró un portavoz de Deutsche Bahn en una rueda de prensa en la estación central de Berlín, añadiendo que los equipos estaban trabajando para despejar las vías de forma rápida y segura.

En el aeropuerto de Hamburgo, la terminal aérea más concurrida del norte de Alemania, se cancelaron unos 40 vuelos.

La compañía holandesa KLM informó que había cancelado 80 vuelos desde y hacia el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam programados para el viernes. Schiphol había cancelado cientos de vuelos a principios de esta semana debido a las heladas.

En Hungría, el ejército tuvo que intervenir para ayudar a los automovilistas atrapados por la intensa nevada.

En los países de los Balcanes Occidentales se han producido trastornos generalizados desde el domingo. El jueves se encontró una persona muerta en Albania, que ha sufrido grandes inundaciones, mientras que los vientos huracanados arrancaron tejados de edificios en el noreste de Turquía.

