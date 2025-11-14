Cortocircuito causó incendio mortal en hogar de ancianos en Bosnia, revela pesquisa
- 1 minuto de lectura'
SARAJevo, Bosnia y Herzegovina (AP) — Una sobrecarga eléctrica fue la causa de un incendio mortal registrado la semana pasada en una residencia de ancianos en Bosnia, informaron las autoridades el viernes, y autoridades médicas anunciaron que el número de muertos ha aumentado a 15.
El cable eléctrico de una radio utilizada por uno de los residentes de la instalación estaba apretado entre la cama de esa persona y el muro, lo que provocó un cortocircuito y el incendio en la noche del 4 de noviembre, reveló una investigación.
El incendio que se desató en el séptimo piso de una residencia para jubilados en la ciudad nororiental de Tuzla mató a 11 personas ese día y dejó 30 heridos. Cuatro personas más han fallecido en el hospital de Tuzla desde entonces —dos la semana pasada y dos más en las últimas 24 horas—, indicó personal médico el viernes.
En medio de las críticas públicas, las autoridades prometieron el viernes que la investigación continuará para determinar si hubo negligencia o descuido.
Medios de noticias bosnios publicaron que los pisos superiores del complejo estaban ocupados por personas mayores que no podían moverse por sí mismas o estaban enfermas. El gerente del complejo ha dimitido.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
- 1
Cómo es la historia del emprendedor argentino que revolucionó el negocio de la música
- 2
Ante una deuda de $200.000 millones, el Gobierno analiza dividir la obra social de los militares
- 3
Alejandro Fantino se sometió a una cirugía y espera una larga recuperación: “No veo la hora de volver a jugar al tenis”
- 4
“Me dijo que tenía que morir”: brutal ataque de viudos negros a un psicólogo en Palermo tras un match en una app