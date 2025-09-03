Cosecha alemana de granos 2025 aumenta pese a lluvias de finales de verano boreal: Ministerio de Agricultura

HAMBURGO, 3 sep (Reuters) - La cosecha alemana de trigo de invierno aumentará un 26,3% este año a 22,45 millones de toneladas métricas, pese a las lluvias caídas a finales del verano boreal sobre los cultivos justo antes de su recolección, informó el miércoles el Ministerio de Agricultura.

La cosecha total de cereales de todo tipo de 2025 aumentará un 14,8% interanual, a 44,73 millones de toneladas, según el informe.

Pese a las repetidas lluvias estivales y otras condiciones meteorológicas desfavorables, la cosecha seguirá siendo superior a la del año pasado y la calidad será en general satisfactoria, según el informe.

"A pesar de todas las adversidades, la cosecha de 2025 fue buena en volumen y estable en calidad", dijo el ministerio.

La cosecha de colza de invierno aumentó en torno a un 9,4% interanual, a 3,96 millones de toneladas.

Alemania es el segundo productor de trigo de la Unión Europea, después de Francia, y uno de los mayores productores de colza, la principal oleaginosa europea para la producción de aceite comestible y biodiésel.

Las lluvias tardías de verano boreal que caen sobre el trigo maduro constituyen una grave amenaza para la calidad de la cosecha.

Pero los análisis realizados hasta ahora muestran que la cosecha alemana de trigo de invierno alcanzó un contenido medio de proteínas del 12%, frente al 11,6% del año pasado, según el ministerio. (Reporte de Michael Hogan. Editado en español por Javier Leira)