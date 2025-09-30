Cosecha argentina de soja caería a 48,5 millones T por expansión de maíz y girasol: Bolsa Cereales Buenos Aires

Por Maximilian Heath

BUENOS AIRES, 30 sep (Reuters) - La producción de soja de Argentina caería en la campaña 2025/26 a 48,5 millones de toneladas, desde los 50,3 millones cosechados en la campaña previa, debido a una expansión en el área de maíz y girasol, cultivos con los que compite por hectáreas, dijo el martes la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC).

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, pero Ramiro Costa, analista de la BdeC, señaló en un congreso organizado por la entidad que el área de la oleaginosa caería un 4,3% de forma interanual a 17,6 millones de hectáreas en la campaña que empieza en octubre para el grano en Argentina.

Las estimaciones son las primeras que la Bolsa de Cereales difunde para el cultivo, que es el mayor generador de ingresos para el país sudamericano.

En tanto, el área implantada con maíz crecería un 9,9% interanual en el ciclo 25/26, a 7,8 millones de hectáreas, mientras que la superficie del girasol se expandiría un 22,7% interanual, a 2,7 millones de hectáreas, en detrimento de la soja, según la Bolsa.

Así, Costa dijo que prevé una producción de maíz de 58 millones de toneladas, 9 millones de toneladas más que en el ciclo 2024/25, y una cosecha de girasol de 5,8 millones de toneladas, 800.000 toneladas más que la temporada 24/25.

El gerente de Estudios Económicos de la BdeC explicó que la contracción del área de soja en favor del maíz y el girasol se debe principalmente a la menor tasa de rentabilidad del cultivo frente a los otros dos cereales, en un contexto de bajos precios globales.

Con respecto a las perspectivas climáticas, Costa señaló que para el bimestre enero-febrero, los meses más cálidos del verano austral en Argentina, se esperan condiciones meteorológicas normales y bajas probabilidades de un fenómenos climático La Niña, que recorta las lluvias en el país sudamericano.

Argentina además de ser el mayor exportador de derivados de la soja, es el tercer exportador mundial de maíz y un importante proveedor global de aceite de girasol. La siembra del maíz argentino comenzó en las últimas semanas, mientras que estaba completo en al menos un 30% en el caso del girasol.

(Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal y Jorge Otaola)