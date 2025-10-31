Cosecha de cereales y siembra de trigo blando en Francia siguen por sobre el promedio

31 oct (Reuters) - La cosecha de maíz y la siembra de cereales de invierno siguieron avanzando por sobre el promedio la semana pasada, según datos de la oficina agrícola FranceAgriMer, ya que el tiempo seco en el mayor productor de cereales de la Unión Europea favoreció el trabajo de campo este mes.

Los agricultores franceses habían recogido el 82% de la cosecha de maíz de grano de este año hasta el 27 de octubre, frente al 75% de la semana anterior y el 36% de hace un año, informó FranceAgriMer en un reporte sobre la cosecha de cereales. El promedio quinquenal es del 74%.

En cuanto al trigo blando, el principal cereal francés, la oficina estimó que el 68% de la superficie prevista para la cosecha del próximo año se había sembrado hasta el lunes, frente al 57% de la semana anterior. Esta cifra supera el promedio quinquenal del 61% para la misma semana.

La siembra de cereales de invierno ha avanzado rápidamente en gran parte de Europa, favorecida por un tiempo más seco que en los lluviosos comienzos de las dos últimas campañas, lo que aumenta las perspectivas de una superficie plantada estable a pesar de los bajos precios del mercado, según los analistas.

En cuanto a la cebada de invierno, hasta el lunes los agricultores habían plantado el 80% de la superficie prevista para la cosecha del año próximo, frente al 73% de la semana anterior y un promedio quinquenal del 76%.

Se espera que la cosecha de maíz en curso produzca un volumen menor que el año pasado, después de que las olas de calor del verano y la sequía redujeron los rendimientos. (Reporte de Dimitri Rhodes y Jakob Van Calster; Editado en Español por Ricardo Figueroa)