Cosecha de girasol de Ucrania podría caer a 9,5 millones de toneladas por mal tiempo, dice sindicato

KIEV, 28 oct (Reuters) - La cosecha ucraniana de semillas de girasol de 2025 podría descender a 9,5 millones de toneladas métricas desde 10,2 millones de toneladas de 2024 si persiste el tiempo lluvioso desfavorable para la recolección, dijo el martes el principal sindicato de agricultores del país, UAC.

Ucrania es el mayor exportador mundial de aceite de girasol y un gran productor europeo de soja.

"El mercado prevé entre 10,2 y 10,8 millones de toneladas (de semillas de girasol), mientras que nosotros empezamos la temporada con la previsión de 13 millones de toneladas. Pero si continúan las precipitaciones, en teoría podríamos cosechar 9,5 millones de toneladas", dijo la UAC en un informe semanal.

El Ministerio de Economía indicó la semana pasada que los agricultores habían cosechado 7,84 millones de toneladas de girasol del 82,4% de la superficie sembrada, con un rendimiento promedio de 1,85 toneladas por hectárea.

La UAC afirmó que los retrasos en la cosecha y los bajos rendimientos se traducirán tanto en una menor producción de aceite de girasol como en un descenso de las exportaciones.

El sindicato señaló que las exportaciones mensuales de aceite de girasol en octubre y noviembre no superarán las 400.000 toneladas, frente a las 480.000 toneladas mensuales del año anterior.

La consultora agrícola ucraniana APK-Inform dijo a principios de este mes que recortaba la previsión de exportaciones de aceite de girasol para 2025/26 a 5,36 millones de toneladas desde los 5,86 millones de toneladas anteriores. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en Español por Ricardo Figueroa)