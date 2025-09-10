Cosecha de maíz de Argentina podría lograr récord de 61 millones de toneladas si recibe lluvias normales: Bolsa Rosario

BUENOS AIRES, 10 sep (Reuters) - Argentina podría reportar una producción récord de maíz de 61 millones de toneladas en la campaña 2025/26, siempre que el cultivo reporte un patrón de lluvias normal durante su ciclo, dijo el miércoles la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La BCR a su vez elevó su estimación de cosecha para la producción de maíz 2024/25, cuyas tareas de recolección están por terminar, a 50 millones de toneladas, desde los 48,5 millones que estimó el mes pasado.

En tanto, la Bolsa recortó en un 7% interanual su predicción de la superficie que será implantada con soja 2025/26, a 16,4 millones de hectáreas.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Walter Bianchi)