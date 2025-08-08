Cosecha de maíz de segunda de Brasil avanza hasta el 79,41% de la superficie: Pátria AgroNegócios
SAO PAULO, 8 ago (Reuters) - La cosecha de maíz de segunda de Brasil para la campaña 2024/25 alcanzó el viernes el 79,41% del área total, frente al 90,19% en la misma época del año pasado, según datos de la consultora Pátria AgroNegócios dados a conocer el viernes.
"La cosecha está entrando en su recta final en el país, con rendimientos que se mantienen altos", dijo la consultora.
El informe también señaló nuevos frentes fríos y humedades observadas en el centro-sur del país, pero dado el avance de la cosecha no hay riesgos para la producción.
"Brasil sigue en camino a un récord de producción de maíz", agregó.
