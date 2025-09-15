LA NACION

Cosecha de maíz de verano del centro-sur de Brasil alcanzará 25,48 millones de toneladas: Safras

SAO PAULO, 15 sep (Reuters) - La producción de maíz para la cosecha de verano 2025/26 deberá alcanzar los 25,476 millones de toneladas en el centro-sur de Brasil, frente a los 24,727 millones de la campaña anterior, estimó el lunes Safras & Mercado.

Según la consultora, el crecimiento de la producción debe ser impulsado por un aumento de la productividad promedio, que pasaría de 7068 kilos por hectárea en 2024/25 a 7072 kilos por hectárea, así como por un aumento del 3% en el área plantada, hasta 3,602 millones de hectáreas. (Reporte de Letícia Fucuchima e Isabel Teles, Editado en Español por Ricardo Figueroa)

