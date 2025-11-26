Cosecha de maíz en Brasil se enfrenta a retos debido a sequía en el sur, según LSEG

SANTIAGO, 26 nov (Reuters) - Las regiones productoras de maíz del sur de Brasil podrían enfrentar condiciones secas prolongadas hasta diciembre, mientras que el sudeste y Goiás se espera que reciban entre 70 y 120 milímetros de lluvias en las próximas dos semanas, creando patrones de clima divergentes que podrían impactar el pronóstico de la cosecha 2025/26, dijo el miércoles un reporte de LSEG Research & Insights.

CONTEXTO CLAVE

* LSEG redujo en un 1% su previsión de producción total de maíz en Brasil para 2025/26, hasta los 138,6 millones de toneladas, debido al aumento del riesgo de sequía, especialmente en el sur del país.

• Las regiones del sur han experimentado condiciones secas desde principios de octubre, con déficits de precipitación de hasta 160 mm en Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

• Los cultivos de maíz de primera en el Sur están en etapa de desarrollo vegetativo, y la sequía prolongada podría impactar negativamente el potencial de rendimiento.

• Las lluvias esperadas en el sudeste y Goiás podrían acelerar la siembra de maíz de primera y beneficiar el crecimiento del cultivo en esas regiones.

• La siembra nacional de maíz de primera alcanzó el 59,3% al 22 de noviembre, prácticamente igualando los niveles de 2024 del 58,7%, según CONAB.

• La siembra en el sudeste va rezagada respecto al ritmo de 2024 debido al clima seco reciente, con Minas Gerais en 52,5% versus 65,8% y Sao Paulo en 75% versus 90%.

• Los cultivos de maíz de segunda enfrentan poco riesgo según los pronósticos climáticos actuales. (Por Juana Casas)