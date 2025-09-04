Cosecha de maíz ucraniano aumentará 16% en 2025 y se dispararán las exportaciones: Argus Media

PARÍS, 4 sep (Reuters) - La cosecha de maíz de Ucrania alcanzaría los 31,3 millones de toneladas métricas esta temporada, por encima de los 26,9 millones de toneladas de 2024/25, pero un 9% por debajo del promedio quinquenal, dijo Argus Media el jueves tras una gira virtual de la cosecha la semana pasada.

La mayor cosecha ayudaría a impulsar las ventas de maíz de Ucrania, uno de los principales exportadores mundiales del cereal, previstas en 26 millones de toneladas en la temporada 2025/26 (octubre-septiembre), casi 6 millones más que el año anterior.

El sindicato ucraniano de agricultores UAC cifró la cosecha de maíz a finales del mes pasado entre 28 y 29 millones de toneladas.

Argus pronostica un rendimiento de 6,96 toneladas por hectárea, ligeramente más que el promedio quinquenal y un 5,5% superior al del año pasado, gracias a unas precipitaciones suficientes durante todo el ciclo de cultivo en las principales regiones productoras.

Persiste la preocupación por los niveles de producción en algunas zonas meridionales de las regiones de Poltava y Cherkasy, donde las condiciones desfavorables pueden limitar la producción, pero se espera que el aumento del potencial de rendimiento en las zonas occidentales y septentrionales compense las pérdidas en el centro-sur de Ucrania, según Argus.

Argus prevé un impacto más significativo para el girasol en el sur en comparación con el maíz.

Las perspectivas se publicaron para los clientes el 1 de septiembre.

(Reporte de Sybille de La Hamaide. Editado en español por Javier Leira)