Cosecha de soja de Brasil 2025/26 alcanza 16% de la superficie, según AgRural

SAO PAULO, 9 feb (Reuters) -

Los agricultores brasileños habían cosechado el 16% de su cosecha de soja 2025/26 hasta el jueves pasado, informó el lunes la consultora agroindustrial AgRural, lo que supone un aumento de 6 puntos porcentuales con respecto a la semana anterior y supera ligeramente el 15% registrado un año antes.

* El trabajo sigue impulsado por el estado de Mato Grosso, donde la cosecha se lleva a cabo durante los descansos entre las fuertes lluvias, según AgRural.

* La consultora señaló que los productores del sur de Mato Grosso do Sul y de los estados de Rio Grande do Sul se enfrentan a preocupaciones por la sequía y el calor.

* La siembra de la segunda cosecha de maíz de Brasil alcanzó el 22% de la superficie estimada, en comparación con el 20% del año anterior, según AgRural.

* La primera cosecha de maíz alcanzó el 15%, por encima del 9% registrado un año antes.

(Reporte de Isabel Teles, edición de Louise Heavens, editado en español por Daniela Desantis)