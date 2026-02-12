Cosecha de soja en Paraguay podría alcanzar récord esta temporada, dicen productores y analistas

Por Daniela Desantis

ASUNCIÓN, 12 feb (Reuters) - La producción de soja paraguaya del ciclo 2025/26 superaría los 10.000.000 de toneladas y podría convertirse en la mayor en la historia del país, estimaron analistas y productores, mientras la cosecha de verano del cultivo, clave para la economía, avanza a su última etapa.

La consultora agrícola StoneX dijo en su último reporte de febrero que la estimación de producción de la zafra principal -que se desarrolla entre octubre y febrero- fue revisada de 9.650.000 a 10.140.000 de toneladas "posicionando a este ciclo entre los mejores ya registrados en Paraguay".

El balance final dependerá del desempeño de la llamada zafriña, la soja que se cosecha entre abril y mayo, "pero si esta alcanza un volumen cercano a 1.390.000 de toneladas, la producción total de soja podría llegar a 11.530.000, estableciendo un récord histórico para el país", según Larissa Barboza, analista de StoneX para Paraguay.

La Unión de Gremios de la Producción, una de las voces más influyentes del sector agropecuario paraguayo, dijo que espera una cosecha mayor a la del ciclo anterior de 10.000.000 de toneladas sobre la base de mejores rendimientos, ya que el clima acompañó el desarrollo de las plantas.

"Los rendimientos reales son muy buenos y la cosecha tardía está marchando bien. Vamos a tener un mejor año que el año pasado, definitivamente", dijo el presidente de la UGP, Héctor Cristaldo, quien estimó que la cosecha avanzó hasta el 60% de la superficie cultivada de 3.000.000 de hectáreas.

Paraguay acompaña la tendencia de Brasil, el principal exportador de soja del mundo, que es considerado una competencia para los agricultores estadounidenses en los mercados mundiales y espera una cosecha récord. La producción en Argentina también se recuperó después de una sequía.

RIESGO EN EL SUR

Barboza dijo que el desempeño productivo se elevó en la mayoría de los departamentos sojeros de Paraguay. En Alto Paraná, en el noreste de la Región Oriental, se registró un rendimiento promedio de 3,6 toneladas por hectárea, superior al promedio histórico.

"Se combinaron condiciones climáticas óptimas con un ciclo más largo de la oleaginosa (...) Por primera vez en mucho tiempo, el desarrollo del cultivo se extendió y las lluvias ocurrieron exactamente durante la etapa de llenado de granos", explicó.

Pero a diferencia de otros años, la cosecha se demoró más en el sur por el clima y las hectáreas que quedan por levantar enfrentaron temperaturas más altas y menores niveles de lluvias. Se estima que los trabajos en esa zona terminarán a finales de febrero y los reportes indican rendimientos menores que los del norte.

"En el sur hay más parcelas afectadas y algunos retrasos, aunque no tenemos muchos reportes hasta ahora", dijo por su parte Cristaldo.

La soja es la principal exportación de Paraguay y uno de los productos que más incide en la composición de su PIB.

La Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO) dijo en su último informe que el país exportó 6.400.000 de toneladas de soja a diciembre de 2025, principalmente a Argentina (80%) y Brasil (14%). Las principales empresas exportadoras fueron Cargill, Viterra y ADM. (Reporte adicional de César Olmedo, editado por Javier Leira)