Cosecha de soja y maíz avanza lentamente en Argentina: Bolsa de Cereales

BUENOS AIRES, ene 22 (Reuters) - La recolección de la soja y el maíz de la temporada 2025/26 avanzó lentamente en la última semana en Argentina, debido a las lluvias que afectaban las labores de cosecha en el norte de la superficie agrícola, informó el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

La entidad estimó para Argentina un área de soja de 17,6 millones de hectáreas para este ciclo, frente a los 18,4 millones de la temporada anterior, mientras que para el maíz pronosticó una superficie de 7,8 millones, por encima de los 7,1 millones de la campaña 2024/25

Argentina es el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja y el tercero de maíz

"Las lluvias continúan condicionando el avance de las labores sobre el norte del área agrícola", señaló la entidad en su reporte semanal de cultivos

Pero la Bolsa indicó que, por otro lado, "la condición hídrica 'Adecuada/Óptima' se redujo en 7 puntos porcentuales, principalmente por la falta de humedad sobre el sur de Córdoba y el oeste bonaerense"

Hasta el momento, los productores argentinos sembraron el 96,2% de la soja -un progreso intersemanal de solo 2,3 puntos porcentuales- y el 93,1% del maíz -5,3 puntos porcentuales menos que en la temporada previa-

Si bien la Bolsa de Cereales de Buenos Aires aún no difundió pronósticos de producción para estos granos, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que la cosecha de maíz de Argentina será de 62 millones de toneladas y la de soja de 47 millones en la temporada 2025/26 (Reporte de Nicolás Misculin; Editado por Walter Bianchi)