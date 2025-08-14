Cosecha de trigo blando francés muestra hasta el momento menos proteína y mayores pesos de prueba
PARÍS, 14 ago (Reuters) - El 73% de la cosecha francesa de trigo blando de este año presentaba un contenido de proteína de al menos el 11%, frente al 83% del año pasado, según los primeros resultados de calidad de la cosecha del mayor productor de cereales de la Unión Europea divulgados por la oficina agrícola FranceAgriMer.
En cuanto a los pesos de prueba, otra medida de la calidad de molienda del trigo, el 95% de la cosecha de trigo blando tuvo lecturas de al menos 76 kilos por hectolitro, muy por encima de una participación del 62% el año pasado, dijo la oficina en los resultados parciales que se actualizarán en las próximas semanas. (Reporte de Gus Trompiz; edición de Kirsten Donovan)
