Cosecha de trigo de Argentina alcanzaría marca récord de 23 millones ton: Bolsa Rosario

BUENOS AIRES, 8 oct (Reuters) - La cosecha de trigo del ciclo 2025/26 de Argentina sería de 23 millones de toneladas, igualando la marca de producción récord lograda hace cuatro temporadas, gracias a los elevados rendimientos producto de la abundante humedad en el suelo, dijo el miércoles la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Argentina es un importante exportador mundial de trigo y en los últimos meses sus principales regiones agrícolas recibieron lluvias superiores a las habituales, lo que ha favorecido el desarrollo de las plantas.

"Nunca vimos a los trigos así", dijeron especialistas a la Bolsa de Rosario, de acuerdo al reporte de cultivos de octubre de la entidad, que señaló que la provincia de Buenos Aires hasta el momento muestra los mayores rendimientos para el cultivo, en torno a las 4 toneladas por hectárea.

Los productores agrícolas argentinos comenzarán las tareas de cosecha en las próximas semanas y finalizarán en enero.

Con respecto a la soja y el maíz del ciclo 2025/26, la Bolsa mantuvo sus estimaciones de cosecha para ambos cultivos, en 47 millones y un récord de 61 millones de toneladas, respectivamente.

Los productores argentinos llevan sembrado el 28% del área estimada para el maíz, mientras que la implantación de la soja comienza en la segunda mitad de octubre. Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y el mayor proveedor global de aceite y harina de soja.

