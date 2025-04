Cosecha de trigo de europa se encuentra en buen estado, pero sequedad en el norte es un riesgo

30 abr (Reuters) - Los cultivos de trigo en Europa se encuentran en su mayoría en buenas condiciones, lo que mantiene a la región en la senda de un repunte respecto a la cosecha del año pasado, afectada por las lluvias, a pesar de la persistente preocupación por la sequía en las zonas septentrionales, dijeron analistas.

La semana pasada, la Comisión Europea mantuvo prácticamente sin cambios sus previsiones para la cosecha principal de trigo de este año en la Unión Europea, aunque seguía proyectando un aumento de la producción del 13% desde el mínimo de 12 años alcanzado en 2024.

Ello refleja la recuperación prevista en Francia y Alemania, así como las perspectivas favorables en países del sur como España y Rumania.

En Francia, el comienzo seco de la primavera ayudó a los campos a recuperarse del exceso de precipitaciones del año pasado. Las lluvias que cayeron a mediados de abril deberían ayudar a los cultivos de trigo a hacer frente a una ola de calor esta semana.

"No creo que el clima de esta semana sea muy preocupante para Francia. Pero como no tenemos reservas de humedad en el suelo, si no llueve en un par de semanas empezaremos a preocuparnos", dijo Maxence Devillers, analista de Argus Media.

Argus prevé actualmente una cosecha francesa de algo más de 32 millones de toneladas métricas, aproximadamente una cuarta parte más que el año pasado y en línea con otras estimaciones del mercado.

Según los operadores franceses, los cultivos de invierno, como el trigo, evolucionan bien, mientras que los de primavera, sembrados recientemente, son más vulnerables a la sequía. Se prevén lluvias para la próxima semana, aunque podrían ser escasas en el norte.

En Alemania, las lluvias de finales de abril beneficiaron al trigo tras las escasas precipitaciones registradas desde febrero.

"La lluvia fue muy bien recibida y evitó el peligro de una amenaza generalizada para los rendimientos por el estrés de la sequía", dijo un analista de cereales alemán. "Pero en las zonas septentrionales no llovió lo suficiente y sigue preocupando la sequía".

Se espera que Alemania produzca 21,4 millones de toneladas de trigo este año, casi un 16% más que en 2024, informó la semana pasada la asociación de cooperativas agrícolas del país.

En Polonia, la sequía fue más generalizada, aunque el trigo está en buenas condiciones hasta ahora.

"A pesar de algunas precipitaciones locales, el suelo está demasiado seco en la mayor parte del país, y se necesitan más lluvias pronto para una vegetación adecuada", dijo Wojtek Sabaranski, de los analistas Sparks Polska.

Sparks Polska calcula que la cosecha de trigo de 2025 puede alcanzar los 12,7 millones de toneladas, un 2% más que en 2024, suponiendo unos rendimientos ligeramente superiores, dijo. (Reporte de Gus Trompiz en París, Michael Hogan en Hamburgo y Nigel Hunt en Londres; Editado en Español por Ricardo Figueroa)