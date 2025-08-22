Cosecha de trigo de Ucrania en 2025 caería a 21 millones de toneladas: sindicato molineros

Kiev, 22 ago (Reuters) - La cosecha de trigo de Ucrania en 2025 podría caer a unos 21 millones de toneladas métricas, incluyendo 10,3 millones de toneladas de trigo molinero, informó el viernes el sindicato ucraniano de molineros.

El sindicato señaló que el volumen de trigo necesario para la producción de harina panificable podría ascender a 1,7 millones de toneladas.

Ucrania cosechó 22,7 millones de toneladas de trigo en 2024, pero las autoridades no informaron la proporción de trigo molinero.

La proporción de trigo alimentario con un contenido proteínico de al menos el 10,5% suele superar el 50% de la cosecha total de trigo ucraniano.

Analistas y productores ucranianos han afirmado que la lluvia durante la cosecha podría reducir la calidad del trigo este año.

El Ministerio de Economía ucraniano afirmó este mes que la cosecha de trigo de 2025 podría alcanzar los 21 millones de toneladas, mientras que los analistas de APK-Inform dijeron que esperan una producción en torno a los 20 millones de toneladas. (Reporte de Pavel Polityuk; Editado en español por Javier Leira)