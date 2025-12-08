Cosecha de trigo de Ucrania podría ascender a 23,9 millones de toneladas el año próximo, dice Argus

PARÍS, 8 dic (Reuters) - La producción de trigo de Ucrania podría aumentar a 23.900.000 toneladas métricas en 2026/27 desde los 23.000.000 de esta temporada, apoyada por un aumento de la superficie plantada y la mejora de las condiciones tempranas de los cultivos, dijo Argus Media el lunes.

La proyección inicial de Argus para la próxima cosecha de trigo en Ucrania, uno de los mayores exportadores de grano del mundo, sería un nuevo máximo desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia a principios de 2022.

El Gobierno ucraniano prevé un aumento más acusado de la producción en la próxima campaña, con una horquilla de 24 a 25 millones de toneladas en sus primeras perspectivas.

La superficie de trigo alcanzará los 5,2 millones de hectáreas, frente a los 5,1 millones cosechados este año, mientras que el rendimiento medio podría subir hasta las 4,60 toneladas por hectárea, desde las 4,55 toneladas, señala Argus en una nota.

Aunque las fuertes lluvias retrasaron la siembra en algunas zonas, las precipitaciones han aumentado la humedad del suelo y han contribuido a mejorar las condiciones del trigo de invierno respecto a hace un año, según la empresa de datos sobre materias primas.

Las previsiones de Argus, que no incluyen las regiones anexadas u ocupadas por Rusia, se dieron a conocer a los clientes la semana pasada. (Reporte de Gus Trompiz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)