Cosecha de trigo en Inglaterra aumenta un 4,9% pese a menores rendimientos

LONDRES, 9 oct (Reuters) - La cosecha inglesa de trigo de este año se estima provisionalmente en 10,6 millones de toneladas métricas, un 4,9% más que en la campaña anterior, informó el jueves el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente británico.

El aumento se debe a un incremento del 8,8% de la superficie plantada, a 1,5 millones de hectáreas. El rendimiento promedio disminuyó un 3,6%, a 7,0 toneladas por hectárea.

El Ministerio estimó la cosecha de colza en Inglaterra en 722.000 toneladas, un 5,5% más que el año pasado, y la de cebada en 4,2 millones de toneladas, un 14% menos. (Reporte de Nigel Hunt; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

