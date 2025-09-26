Cosecha francesa de maíz alcanza un 14% de avance al 22 de septiembre

26 sep (Reuters) - La cosecha francesa de maíz alcanzó un 14% de avance al 22 de septiembre, frente al 5% de la semana anterior, anunció el viernes la oficina agrícola FranceAgriMer.

En comparación con el 1% registrado en la misma fecha del año pasado, esta cifra supera ligeramente el promedio quinquenal del 13%.

Los chubascos frecuentes y las bajas temperaturas de principios de septiembre retrasaron el inicio de la recolección.

El informe semanal de FranceAgriMer también indicaba que el 62% de la cosecha de maíz se encontraba en condiciones buenas o excelentes el lunes, sin cambios respecto a la semana anterior pero por debajo del 79% del año anterior. (Reporte de Hugo Lhomedet y Jakob Van Calster en Gdansk y Sybille de La Hamaide en París; Editado en Español por Ricardo Figueroa)