Cosecha francesa de maíz alcanza un 14% de avance al 22 de septiembre
26 sep (Reuters) - La cosecha francesa de maíz alcanzó un 14% de avance al 22 de septiembre, frente al 5% de la semana anterior, anunció el viernes la oficina agrícola FranceAgriMer.
En comparación con el 1% registrado en la misma fecha del año pasado, esta cifra supera ligeramente el promedio quinquenal del 13%.
Los chubascos frecuentes y las bajas temperaturas de principios de septiembre retrasaron el inicio de la recolección.
El informe semanal de FranceAgriMer también indicaba que el 62% de la cosecha de maíz se encontraba en condiciones buenas o excelentes el lunes, sin cambios respecto a la semana anterior pero por debajo del 79% del año anterior. (Reporte de Hugo Lhomedet y Jakob Van Calster en Gdansk y Sybille de La Hamaide en París; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
